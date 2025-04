Sonia Bruganelli rivela cosa ha chiesto a Paolo Bonolis prima della separazione

Sonia Bruganelli è tornata a parlare della separazione da Paolo Bonolis durante la puntata di lunedì 7 aprile di Obbligo o Verità, il nuovo programma di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi. L’imprenditrice ha raccontato cosa ha chiesto all’ex marito prima di ufficializzare la fine del loro matrimonio, rivelando di aver voluto chiarezza e rispetto per costruire un nuovo equilibrio.

Nel corso dell’intervista, Alessia Marcuzzi ha citato una dichiarazione della Bruganelli: "Voglio Paolo accanto tutta la vita". Alla domanda se si trattasse di una dichiarazione d’amore o di una minaccia, Bruganelli ha ironizzato: "Per lui una minaccia, sicuramente", per poi aggiungere: "È vero, ho sempre voluto mantenere un ottimo rapporto con il padre dei miei figli, perché è una persona che ho amato e che amo".

Bruganelli ha spiegato che prima della separazione ha voluto affrontare ogni questione rimasta in sospeso: "Parlando del famoso tradimento, ho detto che per me era fondamentale che non ci fosse nulla di irrisolto, per iniziare una nuova fase della vita con fiducia e lealtà. Averlo accanto, umanamente, è ancora importante".

Alla domanda se si trattasse solo di una pausa, Bruganelli – oggi legata ad Angelo Madonia – ha risposto: "Non so cosa dire. Ho 51 anni e sento il bisogno di capire chi sono oggi, rispetto a quando avevo 20 anni".

Infine, l’imprenditrice ha affrontato il tema dei tradimenti, affermando: "Non sono un problema se nascono da malesseri passeggeri o da separazioni momentanee. Viviamo in un’epoca in cui ci raccontiamo molte finzioni. Mettersi in discussione è un atto di coraggio". Ha poi ammesso il proprio errore: "Sicuramente mi sono pentita di aver dichiarato pubblicamente questo famoso tradimento, che poi sono diventati cento".

Obbligo o verità, ospiti del 7 aprile: da Sonia Bruganelli a Marcella Bella - Obbligo o Verità torna stasera, lunedì 7 aprile, su Rai 2 con il terzo appuntamento del talk show condotto da Alessia Marcuzzi, ispirato all’omonimo gioco di società. Anche questa puntata vedrà protagonisti diversi volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura pop.

Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: Desideravamo cose diverse - Sonia Bruganelli, ospite del programma "A Casa di Maria Latella", ha parlato apertamente della sua vita privata, soffermandosi sul matrimonio con Paolo Bonolis, conclusosi dopo 21 anni, e sulla sua attuale relazione con Angelo Madonia.La coppia si era conosciuta quando Sonia aveva 23 anni ed era una studentessa universitaria, mentre Paolo ne aveva 37.

Ema Stokholma rivela dettagli intimi su Ballando con le Stelle: Sonia Bruganelli risponde - Durante la trasmissione "Obbligo o Verità" del 31 marzo 2025, condotta da Alessia Marcuzzi, la speaker radiofonica Ema Stokholma ha confessato di aver avuto rapporti intimi nei camerini del programma "Ballando con le Stelle". Alla domanda della Marcuzzi se avesse mai avuto esperienze intime sul luogo di lavoro, Stokholma ha risposto affermativamente, specificando che ciò è avvenuto durante la sua partecipazione al talent show di Rai 1 nel 2022.