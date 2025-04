Obbligo o verità, ospiti del 7 aprile: da Sonia Bruganelli a Marcella Bella

Obbligo o Verità torna stasera, lunedì 7 aprile, su Rai 2 con il terzo appuntamento del talk show condotto da Alessia Marcuzzi, ispirato all’omonimo gioco di società. Anche questa puntata vedrà protagonisti diversi volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura pop.

Tra gli ospiti ci saranno Sonia Bruganelli insieme al figlio Davide Bonolis, nato dalla relazione con Paolo Bonolis. Parteciperà anche Marcella Bella, recentemente vista sul palco del Festival di Sanremo 2025. In studio anche l’attrice Michela Quattrociocche, il direttore del Corriere dello Sport-Stadio e giurato di Ballando con le Stelle Ivan Zazzaroni, lo chef televisivo Max Mariola, il campione del mondo di fioretto Tommaso Marini, l’attrice di Mare Fuori Ludovica Coscione e il comico Herbert Ballerina.

Il fulcro della serata sarà il segmento Obbligo o Verità, in cui uno degli ospiti dovrà scegliere tra rispondere a una domanda scomoda o affrontare una prova inaspettata e su misura. Atteso anche lo spazio Solo tu, in cui un personaggio verrà coinvolto in una serie di domande e obblighi personalizzati per raccontarsi in maniera più intima e autentica.

