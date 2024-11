Ballando con le stelle: prima semifinale ed esordio della coppia Pellegrini-Peron

La prima semifinale di Ballando con le stelle va in onda questa sera, sabato 30 novembre, su Rai 1, in prima serata. Tra le novità più attese, l’esordio della nuova coppia formata da Federica Pellegrini e il ballerino Samuel Peron. La sostituzione di Angelo Madonia, avvenuta per divergenze professionali, è stata annunciata durante l’ultima puntata.

Le coppie in gara per questa semifinale sono: Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, Federica Nargi con Luca Favilla, Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli, Federica Pellegrini con Samuel Peron, Tommaso Marini con Sophia Berto e Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti.

Durante la serata è previsto anche il ripescaggio, che consentirà a una coppia eliminata di tornare in competizione. I concorrenti affronteranno una manche speciale dedicata ai momenti che hanno cambiato le loro vite, seguita da uno spareggio finale che potrebbe coinvolgere anche uno dei semifinalisti. Un doppio tesoretto sarà assegnato: uno per il ripescaggio e uno per la semifinale.

La competizione prevede anche la semifinale del torneo Ballando con te, con i talenti selezionati attraverso Ballando on the road. Grazie alla collaborazione con la Regione Calabria, le esibizioni saranno accompagnate da immagini suggestive dei paesaggi calabresi. Tra i partecipanti ci saranno Ginevra Mantovani e Francesco Perlamagna, Yasmin Ben Ammar e Ilinca Bendeac.

Nello spazio Ballerina per una notte, si esibirà Amanda Lear in una samba sulle note di "Copacabana", accompagnata dai ballerini Simone Iannuzzi, Filippo Zara e Samuel Santarelli. Ospiti speciali della serata saranno l’étoile Nicoletta Manni e il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko, che presenteranno un’esibizione di danza classica.

Pierfrancesco Favino sarà presente con i giovani attori Dea Lanzaro e Antonio Guerra, protagonisti del film Napoli-New York diretto da Gabriele Salvatores. I due attori si esibiranno in un Jive sulle note del brano "A luna miezzo 'o mare" insieme ai ballerini Sarah Mensah e Gabriele Perchinunno. Favino entrerà in scena sulle note di “A Salty Dog” dei Procol Harum.

L’appuntamento con la semifinale è fissato per le 20.35, mentre la seconda semifinale si terrà il 14 dicembre, con la finale prevista il 21 dicembre.

Milly Carlucci parla dei problemi con Angelo Madonia a Ballando con le Stelle: Non potevamo andare avanti - Milly Carlucci ha recentemente affrontato la questione dell'allontanamento del maestro di ballo Angelo Madonia dal programma. Durante un'intervista a "La Vita in Diretta", ha spiegato che la decisione è stata presa poiché "le condizioni per continuare non c’erano più" .

Angelo Madonia lascia Ballando con le Stelle: le ragioni della sua decisione - Angelo Madonia ha recentemente annunciato la sua decisione di lasciare il programma televisivo "Ballando con le Stelle". In una dichiarazione pubblica, Madonia ha spiegato che la sua scelta è stata dettata da circostanze che hanno oltrepassato l'ambito professionale, coinvolgendo aspetti personali e creando difficoltà sia per lui che per le persone a lui vicine.

Samuel Peron torna a Ballando con le Stelle, nuovo partner di Federica Pellegrini - Samuel Peron torna a "Ballando con le Stelle" come nuovo partner di Federica Pellegrini, sostituendo Angelo Madonia. La Rai ha annunciato il ritorno del celebre maestro di ballo, sottolineando la sua esperienza e il suo entusiasmo, elementi che contribuiranno a rendere l'edizione ancora più speciale.