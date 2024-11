Milan-Empoli: probabili formazioni, orario e dove seguire la partita in diretta

Il Milan torna in campo oggi, sabato 30 novembre 2024, alle ore 18:00, ospitando l'Empoli allo Stadio San Siro per la 14ª giornata di Serie A. Dopo la sofferta vittoria in Champions League contro lo Slovan Bratislava, i rossoneri cercano un successo per rilanciarsi nella corsa alla Champions League, attualmente distante nove punti. L'Empoli, reduce da un pareggio 1-1 contro l'Udinese, punta a migliorare la sua posizione in classifica.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile sia in streaming sulla piattaforma che su smart TV.

Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1):Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.Allenatore: Fonseca.

Empoli (3-5-2):Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo.Allenatore: D'Aversa.

Il Milan schiera un 4-2-3-1 con Maignan tra i pali, difesa composta da Emerson Royal, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo, Fofana e Reijnders agiranno davanti alla difesa, mentre Pulisic, Loftus-Cheek e Leao supporteranno l'unica punta Morata.

L'Empoli risponde con un 3-5-2: Vasquez in porta, linea difensiva a tre con Goglichidze, Ismajli e Viti. Il centrocampo a cinque vede Gyasi e Pezzella sulle fasce, con Anjorin, Henderson e Fazzini centrali. In attacco, la coppia Esposito-Colombo.

La direzione di gara è affidata all'arbitro Sacchi, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Pagliardini, con Colombo come quarto ufficiale. Al VAR, Abisso e Di Paolo.

Per seguire Milan-Empoli in diretta, è necessario un abbonamento a DAZN, accessibile tramite app su smart TV, dispositivi mobili o console di gioco. Gli abbonati Sky con decoder Sky Q possono accedere al canale Zona DAZN, previa attivazione del servizio.

La telecronaca su DAZN sarà affidata a Mastroianni, affiancato da Bazzani per il commento tecnico.

Secondo le quote dei bookmaker, il Milan è favorito con una quota di 1.40 per la vittoria, mentre il successo dell'Empoli è quotato a 7.50 e il pareggio a 5.00. L'Over 2.5 è quotato a 1.79, mentre l'opzione "Gol" è a 1.90.

