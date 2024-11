Allerta meteo per neve e venti di burrasca in arrivo

Per la giornata di sabato 30 novembre 2024, l'Italia è interessata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con l'arrivo di aria fredda proveniente dall'Europa orientale. Questo fenomeno porterà precipitazioni nevose fino a quote alto-collinari sulle regioni del medio versante adriatico e venti forti provenienti da nord.

Dettagli dell'allerta meteo:

Venti forti settentrionali : Interessano Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca sui settori costieri e fino a burrasca forte sui crinali appenninici.

Nevicate : Dalla notte di venerdì, si prevedono nevicate al di sopra degli 800-1000 metri, con possibilità di abbassamento fino a 600-800 metri su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.

Mareggiate: Possibili lungo le coste esposte, con rischio di erosione e danni alle strutture costiere.

Raccomandazioni:

Sicurezza stradale: Si consiglia prudenza alla guida, specialmente in aree montane e collinari, a causa di neve e ghiaccio sulle strade.

Protezione delle strutture: Verificare la stabilità di alberi e strutture all'aperto per prevenire danni causati dai venti forti.

Attività all'aperto: Evitare escursioni in montagna e attività nautiche durante l'allerta meteo.

Per aggiornamenti in tempo reale e ulteriori dettagli, consultare il sito del Dipartimento della Protezione Civile.

