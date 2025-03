Maltempo: Allerta Meteo in 10 Regioni Italiane il 27 Marzo 2025

Oggi l'Italia è interessata da condizioni meteorologiche avverse che coinvolgono dieci regioni del Centro-Sud. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per l'intera Calabria e per specifiche aree di Marche e Abruzzo, mentre un'allerta gialla è stata diramata per Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e per alcune zone di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Un minimo depressionario, situato sul Tirreno, sta influenzando il clima nazionale, spostandosi lentamente verso est e causando instabilità nelle regioni adriatiche centrali. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, inizialmente sulla Campania e successivamente su Abruzzo, Molise e Marche.

Questi fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate locali e forti raffiche di vento.

Maltempo, Allerta Meteo

Calabria: A partire dal pomeriggio di ieri, l'intera regione è in allerta arancione. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura per oggi di tutte le scuole di ogni ordine e grado, inclusi asili nido e ludoteche, raccomandando massima prudenza negli spostamenti.

Abruzzo: Allerta arancione per rischio idraulico nel bacino dell'Aterno; allerta gialla nei bacini di Tordino Vomano, Marsica, Pescara, Alto Sangro e Basso Sangro.

Marche: Allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico nelle zone Marc-5 e Marc-6; allerta gialla per rischio idrogeologico nelle aree Marc-1, Marc-2, Marc-3 e Marc-4.

Campania: Allerta gialla per temporali, con possibili precipitazioni intense, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione Civile regionale segnala il rischio di dissesto idrogeologico, inclusi allagamenti, esondazioni e frane.

Basilicata: Criticità per rischio temporali nelle zone Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C e Basi-B.

Molise: Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali nelle zone Frentani-Sannio-Matese, Alto Volturno-Medio Sangro e Litoranea.

Lazio: Allerta gialla per rischio idrogeologico nelle zone Aniene, Appennino di Rieti, bacino del Liri e bacini Costieri Sud.

Puglia: Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in diverse zone, tra cui Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere e Sub-Appennino Dauno.

Umbria: Rischio temporali nelle aree Nera-Corno, Chiascio-Topino e Alto Tevere.

Sicilia: Allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in diverse zone, tra cui il versante ionico sud-orientale, il versante tirrenico nord-orientale e le isole Eolie.

Si raccomanda alla popolazione delle regioni interessate di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e di adottare le necessarie precauzioni per garantire la propria sicurezza.

