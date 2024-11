Napoli-Torino: Conte analizza la sfida e punta su Kvaratskhelia per consolidare il primato

Il Napoli, attualmente capolista della Serie A con 29 punti, affronterà il Torino domenica 1 dicembre 2024 alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. L'allenatore azzurro, Antonio Conte, ha sottolineato l'importanza di non sottovalutare l'avversario, evidenziando la solidità e la qualità del Torino, che attualmente occupa l'11ª posizione in classifica con 14 punti. Conte ha dichiarato: "È un avversario ostico che va affrontato nella giusta maniera, altrimenti si rischia. Conosco bene l’ambiente granata, è bello caldo. Nella scorsa stagione ero spesso allo stadio a vedere le loro partite. Paolo Vanoli è un bravo allenatore, è stato nel mio staff e i granata hanno cominciato benissimo, poi ovviamente hanno pagato l’infortunio di Zapata, ma resta una squadra con una buona qualità".

Per quanto riguarda le formazioni, il Napoli dovrebbe schierarsi con il consueto 4-3-3, con Gollini tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui in difesa, Cajuste, Lobotka e Zielinski a centrocampo, e Politano, Raspadori e Kvaratskhelia in attacco. Il Torino, invece, potrebbe adottare un 3-4-1-2, con Milinkovic-Savic in porta, Djidji, Buongiorno e Rodriguez in difesa, Bellanova, Ricci, Ilic e Lazaro a centrocampo, Vlasic come trequartista, e Sanabria e Zapata in attacco.

Per i tifosi che desiderano assistere alla partita, i biglietti sono disponibili attraverso il sito ufficiale del Torino FC e nei punti vendita autorizzati. È importante notare che l'accesso allo stadio è vietato ai residenti nella regione Campania, ad eccezione del settore ospiti.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma che detiene i diritti di trasmissione delle partite di Serie A.

Con una vittoria, il Napoli consoliderebbe la sua posizione in vetta alla classifica, mentre il Torino cercherà punti preziosi per risalire la graduatoria. La sfida si preannuncia avvincente e fondamentale per entrambe le squadre.

