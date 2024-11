Kate Middleton: amore ed empatia per chi soffre di dipendenze

La Principessa del Galles, Kate Middleton, ha recentemente espresso un forte sostegno alle persone affette da dipendenze, sottolineando l'importanza di amore ed empatia nel loro percorso di recupero. In occasione della Settimana della Sensibilizzazione sulle Dipendenze, che inizia il 30 novembre, la principessa ha dichiarato: "La dipendenza non è una scelta. È una grave condizione di salute mentale che può colpire chiunque di noi".

Kate, 42 anni, ha evidenziato come molti soffrano in silenzio, sopraffatti da sentimenti di vergogna e colpa. Ha esortato la società a non giudicare, ma a mostrare comprensione e compassione, affermando: "Non spetta a noi giudicare o criticare; dobbiamo prenderci il tempo di sederci al fianco di qualcuno, imparando i valori dell'amore e dell'empatia".

In qualità di patrocinatrice di The Forward Trust, un ente benefico che supporta persone con problemi di dipendenza, la principessa ha sottolineato l'importanza di piccoli gesti di gentilezza nel superare le incomprensioni che molti affrontano. Ha inoltre incoraggiato il sostegno alle organizzazioni che assistono individui e famiglie nei momenti più difficili, sottolineando che è responsabilità di tutti cambiare la percezione e offrire supporto a chi è colpito dalla dipendenza.

