GTA Online: Black Friday e altro ancora

È iniziata l'ultima settimana della Sfida dei Colpi e quale modo migliore per raggiungere l'agognato obiettivo di 20.000 MILIARDI di GTA$ che rischiare il tutto per tutto al Casinò e Resort Diamond. Escogita un piano sofisticato e appropriati del contenuto del caveau sotterraneo del casinò Diamond, che conterrà dei diamanti nel Colpo al Casinò Diamond fino al 4 dicembre.Inoltre, portando a termine il Colpo al Casinò Diamond una volta durante questa settimana completerai la sfida settimanale e otterrai il Gilet Colpo al Diamond oltre a un premio di 100.000 GTA$. Chi non ha ancora svaligiato il Casinò e Resort Diamond può iniziare parlando con Lester Crest a Mirror Park. A te e ai tuoi complici servirà una base e un rifugio per non farvi trovare. Per fortuna, le sale giochi e relative migliorie e modifiche sono scontate del 30% fino al 4 dicembre.

Ultima settimana della Sfida dei Colpi

Questa è l'ultima settimana della Sfida dei Colpi e la posta in gioco non è mai stata così alta, con la community che ha già raggiunto 12.000 MILIARDI di GTA$, il 60% dei 20.000 MILIARDI di GTA$ richiesti.Se la community supererà il totale di 20.000 MILIARDI di GTA$ prima del 4 dicembre, la prossima settimana regaleremo ai giocatori il Bomber Pacific Standard, mentre con l'arrivo dell'aggiornamento di dicembre di GTA Online regaleremo il Completo NOOSE. Tutti i giocatori riceveranno inoltre la nuova barca della polizia Predator come ricompensa nell’aggiornamento di dicembre per aver completato la Sfida dei Colpi.Segui i progressi della fase finale sul sito di GTA Online. Completa uno dei colpi conclusivi elencati di seguito per fare la tua parte.Colpi conclusivi:Colpo alla Fleeca | Evasione | Irruzione ai laboratori Humane | Finanziamento stupefacente | The Pacific Standard Job | Rischio apocalisse (atto III) | Colpo al Casinò Diamond | The Cayo Perico Heist

Sconti per il Black Friday

Spendi un po’ di quattrini guadagnati in modo criminale acquistando una serie di proprietà, veicoli di lusso e altro, tutto scontato per un periodo di tempo limitato durante la settimana del Black Friday (dal 28 novembre al 4 dicembre):ProprietàHangar e relative migliorie e modifiche: 35% di sconto | Sfasciacarrozze: 35% di sconto | Sale giochi e relative migliorie e modifiche: 30% di scontoSupercarPegassi Ignus armata: 50% di sconto | Coil Cyclone II: 50% di sconto | Vapid Bullet: 50% di sconto | Emperor ETR1: 50% di sconto | Progen Emerus: 30% di sconto | Truffade Thrax: 30% di scontoRuote scoperteBenefactor BR8: 25% di sconto | Declasse DR1: 25% di sconto | Ocelot R88: 25% di sconto | Progen PR4: 25% di sconto

Auto sportive e sportive classiche

Pegassi Toreador (sportiva classica): 50% di sconto | Imponte Deluxo (sportiva classica): 50% di sconto | Ocelot Stromberg (sportiva classica): 50% di sconto | Grotti Itali GTO Stinger TT (sportiva): 50% di sconto | Dewbauchee Rapid GT Classic (sportiva classica): 50% di sconto | Benefactor Surano (sportiva): 50% di sconto | Übermacht Niobe (sportiva): 30% di sconto | Annis ZR350 (sportiva): 30% di sconto

Aerei

Buckingham Luxor: 50% di sconto | Buckingham Luxor Deluxe: 50% di sconto | Mammoth Avenger: 40% di sconto | Terminale operativo del Mammoth Avenger: 40% di sconto | JoBuilt P-996 LAZER: 35% di sconto | B-11 Strikeforce: 35% di sconto | Mammoth F-160 Raiju: 30% di sconto

Elicotteri

Buckingham Swift: 50% di sconto | Buckingham Swift Deluxe: 50% di sconto | Buckingham Conada armato: 50% di sconto

E altro

Pegassi Oppressor (moto): 50% di sconto | Shitzu Hakuchou Drag (moto): 50% di sconto | Declasse Vigero ZX decappottabile (muscle car): 50% di sconto | Canis Kalahari (fuoristrada): 50% di sconto | Galaxy Super Yacht: 40% di sconto | Modifiche per il Galaxy Super Yacht: 40% di sconto

Completi del Ringraziamento

Felice giorno del Ringraziamento! Festeggia con un completo adatto accedendo e riscattando il Completo tacchino tan e il Completo tacchino marrone.

GTA$ e RP doppi nella serie di modalità Competizione al Diamond

Porta un tipo di caos del tutto nuovo al Casinò e Resort Diamond nella serie di modalità Competizione al Diamond, che frutta GTA$ e RP doppi fino al 4 dicembre.

GTA$ e RP doppi nelle gare per ruote scoperte

La competizione ad alta velocità delle gare per ruote scoperte questa settimana torna a Los Santos e tutti i piloti torneranno a casa con ricompense doppie.

CONSIGLIO: utilizza saggiamente il sistema KERS all'uscita delle curve e non dimenticare di riparare il tuo veicolo, un pit stop fatto con i tempi giusti può fare la differenza tra salire sul podio e mangiare la polvere.

Salti col paracadute Junk Energy

Salta, tira la corda e punta al centro dei checkpoint mentre ti avvicini alle zone di atterraggio nei Salti col paracadute Junk Energy. Inonda il tuo sistema endocrino di adrenalina mentre ottieni GTA$ e RP doppi in un solo salto.

GTA$ e RP doppi in Scia mortale

Lascia una scia di distruzione colorata mentre guidi una Shotaro nell'arena, raccogli potenziamenti e blocchi la strada agli avversari. L'azione esplosiva della modalità Scia mortale, nuovamente disponibile, fornisce ricompense doppie per tutta la settimana. Partecipa raggiungendo l'icona della serie in evidenza a Legion Square.

Poster di Premium Deluxe Motorsport con cinque veicoli: Benefactor Surano, Vapid Bullet, Emperor ETR1, Dewbauchee Rapid GT Classic e Canis Kalahari.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Simeon Yetarian ha curato un'attenta selezione di veicoli alla Premium Deluxe Motorsport, tutti con il 50% di sconto per questa settimana:

Benefactor Surano (sportiva, 50% di sconto)

Vapid Bullet (supercar, 50% di sconto)

Emperor ETR1 (supercar, 50% di sconto)

Dewbauchee Rapid GT Classic (sportiva classica, 50% di sconto)

Canis Kalahari (fuoristrada, 50% di sconto)

Autosalone Luxury Autos

Parcheggia fuori dall'autosalone Luxury Autos e avvicinati alla vetrina per sbirciare i veicoli selezionati questa settimana: Übermacht Niobe (sportiva, 30% di sconto) e Överflöd Pipistrello (supercar).

Altri veicoli in offerta questa settimana

Veicolo di prova premium (solo su PS5 e Xbox Series X|S): Penaud La Coureuse (sportiva)Veicolo trofeo: piazzati per quattro giorni consecutivi nei primi tre posti nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere la Karin Futo GTX (sportiva) con una verniciatura vivace.Nell'area di prova: Vulcar Warrener (berlina), Canis Seminole Frontier (SUV) e Obey 9F Cabrio (sportiva)Ruota fortunata: Dinka RT3000 (sportiva) con livrea Warhawk

Inventario e sconti del Furgone delle armi

50% di sconto su tutte le armi e armi da lancio (solo per gli abbonati a GTA+) | Cannone a rotaia | Fabbricavedove (40% di sconto) | Empia devastatrice | Fucile militare | Lanciarazzi | Up-n-Atomizer | Granate | Tubi bomba | Bombe adesive | Giubbotto antiproiettile

GTA+

Gli abbonati a GTA+ possono anche ottenere una Nagasaki Shinobi (moto) gratuita, articoli per motociclisti e il 50% di sconto sulle clubhouse dell'MC. Ascolta lo spirito della ribellione con ricompense doppie se imbratti i Manifesti di LS, personalizza i tuoi veicoli con nuove verniciature Camaleonte e altro.Gli abbonati a GTA+ possono sfruttare anche i 100 posti per veicoli del garage del Vinewood Club, una selezione di titoli classici di Rockstar Games nella Raccolta di giochi di GTA+, carte prepagate Shark per GTA+ speciali con il 15% di GTA$ aggiuntivi e tanto altro.

