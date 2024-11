Elon Musk pubblica su X i nomi di funzionari federali da licenziare, scoppia polemica sui social

Elon Musk ha recentemente pubblicato su X (precedentemente noto come Twitter) i nomi e le posizioni di funzionari federali che intende licenziare, concentrandosi in particolare su quattro donne con incarichi legati al clima. Queste persone si sono trovate al centro dell'attenzione dell'uomo più ricco del mondo e dei suoi milioni di follower. Secondo quanto riportato dalla CNN, i due post contenenti questi nomi hanno accumulato decine di milioni di visualizzazioni, generando un'enorme attenzione negativa. Almeno una delle funzionarie ha cancellato tutti i suoi account sui social media a seguito di questa esposizione.

Everett Kelley, presidente dell'American Federation of Government Employees, che rappresenta 800.000 dei 2,3 milioni di dipendenti federali, ha dichiarato: "Queste tattiche sono mirate a seminare terrore e paura tra i dipendenti federali, si vuole intimidirli in modo che abbiano paura di far sentire la loro voce". Musk, insieme al miliardario Vivek Ramaswamy, è stato incaricato di guidare il Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE), con l'obiettivo dichiarato di ridurre drasticamente il numero di dipendenti federali.

In uno dei post, Musk ha condiviso uno screenshot con il nome e la posizione di una funzionaria, commentando: "Non penso che i contribuenti americani debbano pagare per un incarico di 'direttore della diversificazione climatica (she/her) presso la US International Finance Corporation'". Questo post ha raggiunto 33 milioni di visualizzazioni e ha generato una marea di commenti negativi, tra cui "incarico frode". A seguito di ciò, la funzionaria ha rimosso la sua presenza dai social media.

Queste azioni hanno sollevato preoccupazioni riguardo all'uso delle piattaforme social da parte di figure di alto profilo per indirizzare l'attenzione pubblica su singoli funzionari governativi, con possibili implicazioni sulla loro sicurezza e privacy.

