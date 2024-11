Catanzaro, bambina di 7 anni precipita dalla finestra di una casa famiglia

Una bambina di 7 anni è precipitata dalla finestra del secondo piano di una casa famiglia a Botricello, in provincia di Catanzaro. Al momento della caduta, la madre era presente con lei. Le condizioni della piccola sono apparse subito critiche, rendendo necessario il suo immediato trasferimento in ambulanza all'ospedale "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Botricello, che stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e determinare se si sia trattato di una caduta accidentale.

