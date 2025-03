Catanzaro, donna precipita dal balcone a Botricello: fermato il marito

Una donna di 46 anni è precipitata dal balcone del primo piano della sua abitazione a Botricello, in provincia di Catanzaro, riportando gravi ferite tra cui diverse fratture e un trauma cranico. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento dell'incidente, in casa erano presenti il marito e il figlio minorenne della coppia. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe avvenuta durante una lite tra i coniugi. I carabinieri della Compagnia di Sellia Marina sono intervenuti sul posto e hanno fermato il marito, un uomo di 50 anni, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell'accaduto e comprendere se la donna sia caduta accidentalmente o se abbia tentato di fuggire dal marito durante la disputa. In casa era presente anche il figlio minorenne della coppia, per il quale è stato richiesto l'intervento dei servizi sociali.

La comunità di Botricello è scossa dall'episodio, soprattutto considerando che solo pochi mesi fa si era verificata una tragedia simile nel paese.

Terremoto di magnitudo 3.4 scuote la provincia di Catanzaro: evacuate scuole e uffici - Oggi, 17 marzo 2025, alle ore 12:08, una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ha colpito la provincia di Catanzaro. L'epicentro è stato localizzato a un chilometro a ovest di Tiriolo, a una profondità di 9 chilometri.Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Catanzaro e Lamezia Terme.

Corruzione e truffa a Catanzaro: 12 misure cautelari tra universitari e dirigenti Asp - Undici persone sono state arrestate e poste ai domiciliari, mentre una dodicesima è stata sospesa per un anno dall’esercizio delle pubbliche funzioni nell’ambito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Catanzaro e coordinata dalla Procura locale.

Tragico incidente sulla statale della Piccola Sila a Catanzaro: muore 15enne, sei feriti - Un tragico incidente stradale si è verificato sulla statale Ss109 della Sila, al km 14 in località Piterà, nel Comune di Catanzaro. Il bilancio è drammatico: un ragazzo di 15 anni ha perso la vita, mentre sei giovani sono rimasti feriti. Lo scontro frontale ha coinvolto due veicoli, una Audi A4 e una Lancia Y, a bordo della quale si trovava la vittima.