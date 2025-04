Catanzaro, minorenne accoltellato fuori da scuola dopo aver rifiutato di unirsi a gruppo violento

Un ragazzo minorenne è stato accoltellato all’uscita da una scuola di Catanzaro dopo essersi rifiutato di unirsi a un gruppo di coetanei dediti a comportamenti violenti. Secondo quanto denunciato dal padre, il giovane sarebbe stato atteso e aggredito da più persone appena fuori dall’istituto scolastico.

Il minore sarebbe riuscito a liberarsi temporaneamente grazie all’uso di uno spray al peperoncino, ma sarebbe stato poi colpito anche dai genitori di alcuni aggressori. Il padre, informato dal figlio in tempo reale, ha allertato subito le forze dell’ordine, che ora indagano sull’accaduto.

Nel racconto fornito alla polizia, il genitore ha segnalato anche la presenza di adulti che avrebbero assistito alla scena senza intervenire. Le indagini della polizia di Stato sono in corso per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare tutti i responsabili.

