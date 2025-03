Terremoto di magnitudo 3.4 scuote la provincia di Catanzaro: evacuate scuole e uffici

Oggi, 17 marzo 2025, alle ore 12:08, una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ha colpito la provincia di Catanzaro. L'epicentro è stato localizzato a un chilometro a ovest di Tiriolo, a una profondità di 9 chilometri.Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Catanzaro e Lamezia Terme.

In via precauzionale, diverse scuole e uffici sono stati evacuati. Tra gli istituti scolastici coinvolti figurano il Convitto 'Galluppi', il plesso 'Campanella', l'Istituto 'Rodari' e il Liceo Classico 'Galluppi'.Al momento, non si segnalano danni a persone o cose. Tuttavia, molti cittadini si sono riversati in strada subito dopo la scossa.

Nella notte precedente sono state registrate oltre 20 scosse con magnitudo superiore a 2.0, la più forte delle quali di magnitudo 2.9 alle 00:34 con epicentro a Miglierina. Le autorità locali e la Protezione Civile monitorano costantemente la situazione. Al momento, non sono stati segnalati danni significativi, ma l'attenzione rimane alta.

La Calabria è una delle regioni italiane a più elevata pericolosità sismica. Storicamente, l'area ha subito terremoti significativi, tra cui quello del 27 marzo 1638 di magnitudo stimata Mw 7.1, che causò danni fino al grado XI MCS.

Le autorità locali invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni ufficiali. È consigliabile informarsi attraverso fonti istituzionali e adottare le misure di sicurezza previste in caso di ulteriori scosse.

