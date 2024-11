Re Carlo modifica la dieta per combattere il cancro: le rivelazioni di Tom Parker Bowles

Dopo la diagnosi di cancro, Re Carlo ha intrapreso significativi cambiamenti nelle sue abitudini alimentari. Tom Parker Bowles, figlio della Regina Camilla e noto critico gastronomico, ha condiviso dettagli su queste modifiche in un'intervista al britannico Saga Magazine.

Parker Bowles ha sottolineato come il monarca abbia ridotto il consumo di alcuni dei suoi cibi preferiti per concentrarsi maggiormente sulla salute. "Dopo quello che ha passato di recente, il re sta riconsiderando cosa e quando mangia. Non sono un nutrizionista, ma so che il cibo fa parte della 'medicina' del corpo", ha dichiarato.

Ha inoltre descritto Re Carlo come un "eroe del cibo", evidenziando la sua profonda conoscenza dei formaggi artigianali britannici e delle numerose varietà di mele coltivate nel frutteto di Highgrove. Questa passione per l'alimentazione sana e sostenibile è stata una costante nel suo stile di vita.

Riguardo alle abitudini alimentari della Regina Camilla, Parker Bowles ha rivelato che sua madre ha ridotto il consumo di carni come agnello, manzo e maiale. Queste scelte riflettono un'attenzione crescente verso una dieta più equilibrata e salutare.

Durante la stesura del suo nuovo libro, Cooking & the Crown, Parker Bowles ha avuto l'opportunità di confrontarsi con lo chef del re, Mark Flanagan, e di visitare le cucine di Buckingham Palace. Queste esperienze gli hanno permesso di approfondire la comprensione delle preferenze culinarie reali e delle tradizioni gastronomiche della famiglia.

Parlando della cena di Natale della famiglia reale, ha affermato: "Continuano a chiedermi come sono i Natali reali, ma in realtà non ci sono mai stato. Ne ho parlato con mia madre e, da quello che ho capito, è abbastanza tradizionale: un tacchino Norfolk di dimensioni decenti con tutti i contorni, mince pie e Christmas pud".

Il costo dell'incoronazione di re Carlo: polemiche e cifre da record - Il governo britannico ha annunciato che l'incoronazione di re Carlo III, avvenuta nel maggio 2023, ha comportato una spesa totale di 72 milioni di sterline, equivalenti a oltre 85 milioni di euro. Di questa somma, 50,3 milioni di sterline (circa 63 milioni di euro) sono stati destinati dal Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport (DCMS) per coordinare l'evento, mentre 21,7 milioni di sterline (25 milioni di euro) sono stati spesi dal Ministero dell'Interno per garantire la sicurezza durante la cerimonia.

Re Carlo III celebra il 76º compleanno con impegni pubblici e assenza della Regina Camilla - Oggi, 14 novembre 2024, Re Carlo III festeggia il suo 76º compleanno dedicandosi a iniziative pubbliche focalizzate sulla lotta allo spreco alimentare e al sostegno delle famiglie in difficoltà. Il sovrano inaugurerà i primi due "Coronation Food Hub" a Londra e nel Merseyside, progetti nati dal "Coronation Food Project" lanciato un anno fa per affrontare l'insicurezza alimentare nel Regno Unito.

Kate Middleton torna in pubblico a Londra per le commemorazioni del Remembrance Day accanto a Re Carlo - La Principessa del Galles, Kate Middleton, riprenderà gli impegni pubblici partecipando alle commemorazioni del Remembrance Day a Londra. Buckingham Palace ha confermato che Kate affiancherà Re Carlo III in due eventi significativi: il Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall sabato sera e la cerimonia al Cenotafio domenica.