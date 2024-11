Aston Villa-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta

La Juventus, dopo il pareggio a reti inviolate contro il Milan a San Siro, si prepara ad affrontare l'Aston Villa nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League. La partita è in programma oggi, mercoledì 27 novembre 2024, con calcio d'inizio alle ore 21:00 al Villa Park di Birmingham.

Attualmente, l'Aston Villa occupa l'ottava posizione nel girone con 9 punti, frutto di tre vittorie e una sconfitta. La Juventus segue all'undicesimo posto con 7 punti, ottenuti grazie a due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo incontro rappresenta un'opportunità cruciale per entrambe le squadre di consolidare la propria posizione in vista della qualificazione alla fase successiva.

Le probabili formazioni vedono l'Aston Villa schierarsi con un 4-2-3-1:

- Portiere: Emiliano Martínez

Difensori : Ezri Konsa, Diego Carlos, Tyrone Mings, Lucas Digne

: Ezri Konsa, Diego Carlos, Tyrone Mings, Lucas Digne Centrocampisti : John McGinn, Youri Tielemans

: John McGinn, Youri Tielemans Trequartisti : Leon Bailey, Marcus Rogers, Jacob Ramsey

: Leon Bailey, Marcus Rogers, Jacob Ramsey Attaccante: Ollie Watkins

La Juventus dovrebbe rispondere con un modulo speculare:

- Portiere: Michele Di Gregorio

Difensori : Alessandro Savona, Federico Gatti, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso

: Alessandro Savona, Federico Gatti, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso Centrocampisti : Manuel Locatelli, Marcus Thuram

: Manuel Locatelli, Marcus Thuram Trequartisti : Francisco Conceição, Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz

: Francisco Conceição, Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz Attaccante: Timothy Weah

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Non sono previste dirette in chiaro o su altre piattaforme.

Questo match rappresenta un banco di prova significativo per la Juventus di Thiago Motta, che mira a recuperare terreno nel girone e a rafforzare le proprie ambizioni europee. D'altro canto, l'Aston Villa di Unai Emery cercherà di sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale.

