Partnership epica: BMW x Need for Speed Unbound

La leggendaria BMW M3 GTR '05 personalizzata è stata aggiunta alla BMW Welt Exhibition per celebrare il suo ritorno nel franchise del gioco.

EA e Criterion Games annunciano una entusiasmante partnership con il BMW Group in Need for Speed™ Unbound Vol. 9: Prepare for Lockdown, che viene lanciato oggi. Questa collaborazione è incentrata sull'iconica M3 GTR '05 di Need for Speed Most Wanted, con contenuti aggiuntivi e attivazioni create insieme a BMW. In occasione del 30° anniversario di Need for Speed, questa partnership unisce il mondo reale a quello virtuale, offrendo ai giocatori un'opportunità unica di mettersi al volante e di riconnettersi con il loro veicolo preferito.

Per celebrare il lancio, BMW ha realizzato una M3 GTR che rispecchia la BMW M3 GTR '05 personalizzata in-game, originariamente di proprietà del giocatore, ma perennemente inseguita e cercata da Razor, il famigerato personaggio di Most Wanted. Dal 27 novembre al 6 gennaio, questo speciale veicolo sarà esposto al BMW Welt, il rinomato spazio espositivo del marchio a Monaco.

“Le partnership con produttori come BMW sono state fondamentali per l'evoluzione del franchise e per offrire esperienze autentiche ai nostri giocatori negli ultimi tre decenni”, ha dichiarato John Stanley, Senior Creative Director for Need for Speed Unbound. “La M3 GTR è una delle auto più riconoscibili e amate nella storia di Need for Speed. Per il 30° anniversario, abbiamo voluto fare qualcosa di diverso e offrire ai giocatori tre versioni della M3 per celebrarla appieno”.

BMW e Need for Speed sono ottimi partner da anni e collaborano per offrire esperienze di guida emozionanti sia in-game che nel mondo reale. I due brand hanno costantemente spinto oltre i confini del gioco automobilistico, dalla prima apparizione di BMW nel 1997 all'innovativo reveal del 2017 della nuovissima BMW M5 in Need for Speed Payback .

I giocatori potranno divertirsi con altri contenuti a tema BMW nel nuovo volume, tra cui la BMW S 1000 RR 2019, la prima moto in assoluto inclusa in un gioco Need for Speed. La moto svolge un ruolo fondamentale nella nuova modalità Lockdown e può essere utilizzata in alcune speciali playlist PVP/Free Roam motorbike. La BMW M3 GTR personalizzata sarà disponibile anche come car wrap in Need For Speed No Limits e nel gioco Need For Speed Mobile disponibile in Cina.

Il Volume 9 è disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC, con la modalità Lockdown, quella più ad alto rischio del franchise, un gioco multiplayer PvPvE basato sull'estrazione. I giocatori possono attualmente acquistare Need for Speed Unbound e la Need for Speed Unbound Ultimate Collection a prezzi scontati fino all'80% rispetto al prezzo di vendita standard su Epic, Steam, Origin, PlayStation e Xbox.

