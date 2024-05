Le Classic Skills tornano in Need for Speed Unbound Vol. 7

Racers, preparatevi a sentire nuove emozioni con le classic skille del nuovo Need for Speed Unbound Vol. 7: Drift & Drag. Ispirandosi all'iconico Need for Speed™: Underground, l'ultimo aggiornamento riporta le modalità Drift & Drag, la nuova modalità Lega, lo Speed Pass, nuove corse e altro ancora. Con la presentazione ufficiale del 21 maggio, Vol. 7: Drift & Drag introduce nuovamente la modalità Drift, la modalità Drag e la progressione della Lega, tutte aggiornate nell’ottica della modern era. I giocatori potranno inoltre contare sull'arrivo della Ford Mustang Dark Horse '24 e della BMW M3 Competition Touring '23, completamente personalizzabili. La Lega è un sistema di progressione ispirato a Underground che arricchisce l'esperienza del giocatore singolo in Free Roam, consentendo ai giocatori di sfidare i piloti rivali in tutto il volume in gare testa a testa per vincere le loro auto. Inoltre, la nuova modalità Drift è dotata di pneumatici da drift per migliorare la maneggevolezza delle vetture specializzate, mentre la modalità Drag fa rivivere le abilità di cambio di marcia manuale e di cambio di corsia. Inoltre, il nuovo Speed Pass e la pista Premium opzionale del Vol. 7 offrono 75 livelli totali di contenuti personalizzabili sbloccabili. Tutti i fantastici contenuti in arrivo in Need for Speed Unbound Vol. 7 sono disponibili qui di seguito: Modalità Drift: I giocatori possono migliorare la loro esperienza di corsa su strada con la nuova modalità Drift. Realizzata per chi parlano con le curve e pensa con l'acceleratore, questa modalità aggiorna il drifting ai modi tradizionali con un modello di handling rivisto per le drift builds, offrendo un controllo senza pari e una maestria senza precedenti nel drift. Le playlist Drift sono state aggiunte anche a PVP e Free Roam.

Modalità Drag: Questa modalità ridefinisce le corse in Need for Speed Unbound con un nuovo approccio quando i giocatori hanno bisogno di una pausa dai circuiti. È un deep dive nell'essenza delle corse su strada, dove il brivido arriva dal cambio di marcia manuale, dai cambi di corsia strategici per schivare gli ostacoli e dall'iniezione di protossido di azoto perfettamente temporizzata. Comprendendo una sfida per un massimo di quattro giocatori, non si tratta solo di scegliere l'auto più veloce, ma anche il pilota più abile. Le playlist Drag sono state aggiunte anche a PVP e Free Roam.

Modalità Lega: In Need for Speed Unbound, la Lega rivitalizza lo spirito competitivo di Need for Speed Underground, offrendo un'esperienza più intensa per i giocatori singoli in Free Roam. Sfidate nuovi piloti rivali in battaglie testa a testa in tutto il volume per vincere le loro corse uniche. Questa funzione introduce anche una sfida collettiva, che richiede uno sforzo comune per sbloccare il boss finale e rivendicare una nuova personalizzazione. Con rivali che compaiono a scadenza regolare e nuovi campionati in arrivo, è qui che strategia, abilità e community convergono, spingendo i giocatori a guadagnarsi un posto tra le leggende delle corse su strada.

Nuove corse: Due superstar del drift e del drag fanno il loro ingresso nel Vol. 7: la BMW M3 Competition Touring '23 con la sua destrezza e la Ford Mustang Dark Horse '24 con la sua potenza pura. Pronti per le competizioni di drift e drag, questi veicoli sono completamente personalizzabili e sono dotati di diverse opzioni di kit carrozzeria sbloccabili. Due set Rare Customs per queste auto presentano disegni ispirati a NFS Underground e una collaborazione speciale con Speedhunters.

NFS Legends: In questo volume arrivano nuovi contenuti di NFS Legends, con playlist PVP ispirate a Underground, dentro cui si trovano ad esempio la Skyline di Eddie e la 350Z di Rachel. Anche l'Eclipse di Melissa sarà disponibile per essere sbloccata nel Premium Speed Pass.

Speed Pass: Un nuovo volume significa un nuovo Speed Pass. Quest'ultimo è ricco di contenuti per la personalizzazione che si articolano in 45 livelli da sbloccare. In testa al Vol. 7 Speed Pass c'è la BMW M3 Competition Touring '23 con diversi bodykit per personalizzare completamente la nuova auto. Ci sono anche XP Boost da sbloccare che accelereranno la progressione del Rank e dello Speed Pass.

AUTO: BMW M3 Competition Touring ‘23



BODYKIT: BMW M3 Competition Touring ‘23



PERSONALIZZAZIONE: Underground-Dragster BMW M3 Competition Touring ‘23



SKIN DEL PERSNAGGIO PER MP: Anechka, Boost, and Waru



COSMETICI: cerchi di Equip, Rotiform, e molto altro



e ancora, 45 livelli in totale da sbloccare

Premium Speed Pass: Lo Speed Pass Premium Vol. 7 concede immediatamente la nuova Ford Mustang Dark Horse '24 e dà l'accesso ai suoi tre bodykit, oltre ad altre tre versioni Rare Custom delle nuove auto in arrivo in questo volume, tra cui due design originali di Speedhunters. I giocatori con questo Speed Pass hanno anche accesso a nuove opzioni di personalizzazione, tra cui cerchi e piastre LED e LCD, parti di personalizzazione reattive alla musica, personalizzazione del fumo degli pneumatici, opzioni di stile e altro ancora. Ci sono 30 livelli in totale di contenuti da sbloccare in questa pista premium, che include:

AUTO: Ford Mustang Dark Horse ‘24



BODYKIT: Ford Mustang Dark Horse ‘24



PERSONALIZZAZIONE: Ford Mustang Dark Horse ‘24 - Speedhunters Edition (Drag)



PERSONALIZZAZIONE: BMW M3 Competition Touring ‘23 - Speedhunters Edition (Drift)



PERSONALIZZAZIONE: Underground-Drifter Ford Mustang Dark Horse ‘24



PERSONALIZZAZIONE NFS LEGENDS: Melissa’s Mitsubishi Eclipse GSX ‘99



COSMETICI: Music-reactive customization parts



COSMETICI: LCD License plates and rims



DRIVING EFFECTS: Rip Up, Burn Up the Road



E ancora, 30 livelli in totale da sbloccare Need for Speed Unbound è sviluppato per le tecnologie di nuova generazione e offre per la prima volta una risoluzione 4K a 60 FPS. Il vol. 7 sarà disponibile il 21 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.