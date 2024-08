NEED FOR SPEED UNBOUND SVELA IL VOL. 8: POLIZIOTTI VS. PILOTI E IL RITORNO DELLA MODALITÀ INSEGUIMENTO - DISPONIBILE DA OGGI

I contenuti aggiuntivi includono le tecniche di inseguimento, i nuovissimi progressi nei panni dei poliziotti, l'arrivo di due veicoli completamente personalizzabili e fino a 75 livelli di personalizzazione.

Electronic Arts e Criterion Games hanno svelato Need for Speed Unbound Vol. 8: Cops vs. Racers, l'ultimo di una serie di aggiornamenti del live service del gioco. Disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC, il Vol. 8 porta avanti l’obiettivo di offrire un’esperienza unica di Need for Speed in un luogo solo con il ritorno della classica modalità Hot Pursuit, ispirata a Need for Speed Hot Pursuit. Il volume introdurrà gadget da inseguimento e i nuovissimi progressi nelle vesti della polizia, oltre all'arrivo dell'iconica Porsche 959 S '87 e della nuova meta-auto candidata, la Lotus Evija '23.

I giocatori potranno rivivere il brivido dell'inseguimento con un'azione 4v4 ad alto numero di ottani nella modalità Hot Pursuit di Vol. 8, che contrappone i poliziotti ai piloti in una feroce battaglia per vedere chi è il vero padrone della strada. I giocatori vivranno due intensi round, scambiandosi i ruoli tra poliziotto e corridore. Come pilota, l'obiettivo è raggiungere il traguardo senza farsi beccare. In qualità di poliziotto, i giocatori possono utilizzare una serie di tecniche di inseguimento, tra cui le Spike Strips, le EMP e l'ariete ESF, coordinarsi con la propria squadra e ottenere il supporto delle unità AI per contrastare i corridori. Chi intraprende la carriera di poliziotto può sbloccare nove costumi unici ispirati alle forze di polizia di tutto il mondo man mano che sale di grado.

“Il Vol. 8 è un ponte tra il passato e il presente del franchise Need for Speed e riporta le battaglie tra poliziotti e piloti, tanto amate dai fan, che i nostri giocatori desiderano in questa modalità Hot Pursuit”, ha dichiarato John Stanley, Senior Creator Director at Criterion Games. “Abbiamo catturato l'essenza degli iconici inseguimenti al cardiopalma che sono alla base del DNA di Need for Speed e li abbiamo infusi con le nuove emozioni moderne che speriamo piacciano a tutti”.

Nel Vol. 8, anche The League, il sistema di progressione per giocatore singolo di Free Roam introdotto per la prima volta nel Vol. 7, viene rinnovato con nuovi avversari e lo Speed Pass* mette in palio più auto e oggetti cosmetici. I piloti possono sbloccare 45 livelli di contenuti di personalizzazione, tra cui la Lotus Evija '23, una hypercar futuristica e completamente personalizzabile con quasi 2000 cavalli di potenza. Il Vol. 8 Premium Speed Pass** porta 30 livelli aggiuntivi di contenuti sbloccabili, la leggendaria Porsche 959 S '87 degli anni '80, completamente personalizzabile con tre bodykit, e altre cinque versioni Rare Custom di entrambe le nuove auto in arrivo in questo volume, tra cui due design originali di Speedhunters e due custom di NFS Legends.

Need for Speed Unbound è costruito per la tecnologia di nuova generazione e presenta una risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie.