IL VOL. 9 DI NEED FOR SPEED UNBOUND, ARRIVA IL 26 NOVEMBRE

L’ultimo aggiornamento, ispirato a Need for Speed: Most Wanted, aggiunge una modalità Multiplayer ad alto rischio e la prima moto guidabile nella storia della franchise

Guardate il trailer QUI https://www.youtube.com/watch?v=j_BgX4dftKg

Oggi Electronic Arts e Criterion Games svelano Need for Speed Unbound Vol. 9: Prepare for Lockdown *, il più recente fra gli aggiornamenti del live service che estende l'esperienza estrema di Need for Speed. In arrivo il 26 novembre su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC, il Vol. 9 introduce la sua modalità più ad alto rischio con un gameplay multiplayer PvPvE a estrazione ispirato a Need for Speed Most Wanted. Per la prima volta in Need for Speed i piloti potranno guidare una moto, la BMW S 1000 RR 2019, nella nuova esperienza Lockdown.

Lockdown offre una nuova interpretazione dell'azione che si svolge durante le corse su strada di Unbound, proponendo di formare squadre fino a tre giocatori che competono contro team rivali. I piloti devono completare Contratti, irrompere in aree di Lockup, navigare nella pericolosa Zona Lockdown e assicurarsi il camion di estrazione. Le ricompense per i giocatori che hanno successo comprendono alcune delle auto più difficili da acquisire nel gioco, come la Custom BMW M3 GTR '05 appartenente al personaggio più famigerato di Most Wanted, Razor, e altre 14 auto iconiche ispirate alla Blacklist di Most Wanted.

"Speriamo che il Vol. 9 susciti entusiasmo tra i giocatori combinando nostalgia e un iconico richiamo a Most Wanted con nuove esperienze e un gameplay innovativo," ha dichiarato John Stanley, Senior Creative Director at Criterion Games. "Mentre celebriamo l'incredibile traguardo del 30° anniversario del franchise, questo volume rappresenta il culmine del nostro percorso di live service, incentrato sul miglioramento continuo per offrire l'esperienza Need for Speed più estrema e completa di sempre."

Il Vol. 9 presenta numerosi nuovi contenuti PVP e 14 nuove playlist con oltre 60 percorsi e configurazioni di eventi. Le playlist coprono una varietà di temi, tra cui i primi eventi in assoluto esclusivi per moto di Need for Speed, sfide speciali per celebrare il 30° anniversario del franchise, gare ispirate a Most Wanted, nuove sfide Drift Pro e molto altro ancora. Questo nuovo volume presenta inoltre un nuovo Speed Pass e un'offerta Premium opzionale con 75 livelli di contenuti sbloccabili, tra cui la nuova SUBARU Impreza WRX STI '99 completamente personalizzabile e la Honda Integra Type R '98**. Ulteriori informazioni sono disponibili qui .

Durante questo periodo natalizio i giocatori possono acquistare Need for Speed Unbound e la Need for Speed Unbound Ultimate Collection con sconti fino all'80% rispetto al prezzo di vendita standard su Epic, Steam, Origin, Playstation e Xbox. Disponibile già da ora, la Need for Speed Unbound Ultimate Collection include la Standard Edition di Need For Speed Unbound , l’accesso immediato a tutti i contenuti premium post-lancio e il Vol. 9 Premium Speed Pass, con nove auto completamente personalizzabili, oltre a 45 Personalizzazioni e centinaia di oggetti cosmetici aggiuntivi. I giocatori che possiedono la Standard Edition possono scoprire l’ Ultimate Collection Upgrade , che garantisce l'accesso immediato a tutti i contenuti premium post-lancio e il Vol. 9 Premium Speed Pass.

