Angelo Madonia lascia Ballando con le Stelle: le ragioni della sua decisione

Angelo Madonia ha recentemente annunciato la sua decisione di lasciare il programma televisivo "Ballando con le Stelle". In una dichiarazione pubblica, Madonia ha spiegato che la sua scelta è stata dettata da circostanze che hanno oltrepassato l'ambito professionale, coinvolgendo aspetti personali e creando difficoltà sia per lui che per le persone a lui vicine. Ha espresso il desiderio di permettere alla sua partner di ballo, Federica Pellegrini, di proseguire il percorso nel programma senza ulteriori tensioni o distrazioni.

Madonia ha sottolineato il suo profondo rispetto per la danza, disciplina a cui ha dedicato la vita con passione e dedizione. Tuttavia, ha riconosciuto che alcune dinamiche, estranee alla sua sfera professionale, lo hanno colto impreparato, portandolo a riconoscere i propri limiti. Nonostante la difficoltà della decisione, ha accettato di fare un passo indietro, consapevole di aver sempre dato il massimo sul palco.

Ha inoltre ringraziato i colleghi del mondo della danza per il supporto e la comprensione dimostrati in privato durante questo periodo complesso. Madonia ha definito il suo gesto come un atto di rispetto nei confronti di Federica Pellegrini, della categoria dei ballerini e del programma stesso. Ha concluso esprimendo gratitudine a tutti coloro che continueranno a sostenere non solo lui, ma soprattutto la bellezza della danza.

La produzione di "Ballando con le Stelle" ha confermato l'uscita di Madonia, citando divergenze professionali emerse durante il programma. È stato annunciato che Samuel Peron, uno dei maestri più amati nella storia del programma, prenderà il posto di Madonia al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione.

