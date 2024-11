Femminicidio a Terracina: 82enne uccisa in casa, fermato il marito 93enne

Nelle prime ore del 26 novembre 2024, Terracina, in provincia di Latina, è stata teatro di un tragico episodio di violenza domestica. Una donna di 82 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Giuseppe Di Vittorio. I carabinieri hanno fermato il marito 93enne, principale sospettato dell'omicidio.

Secondo le prime ricostruzioni, l'anziana sarebbe stata uccisa al culmine di una violenta lite domestica. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, allarmati dalle urla e dai rumori provenienti dall'appartamento. All'arrivo delle forze dell'ordine, la donna era già deceduta.

Il marito, trovato in stato confusionale, è stato condotto in caserma per essere interrogato. Sul posto sono intervenuti anche il medico legale e il magistrato di turno della Procura di Latina per effettuare i primi rilievi e avviare le indagini. È probabile che venga disposta un'autopsia per chiarire con esattezza le cause della morte.

Questo drammatico evento si aggiunge a una serie di episodi di violenza domestica che hanno scosso la comunità di Terracina negli ultimi anni. Solo pochi mesi fa, un uomo di 64 anni era stato allontanato dalla casa familiare e sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie, dopo averla picchiata e costretta a rapporti sessuali non consensuali.

La comunità locale è profondamente scossa da questo ennesimo caso di femminicidio, avvenuto a poche ore dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Le autorità invitano chiunque sia a conoscenza di situazioni di violenza domestica a denunciare prontamente, affinché tragedie simili possano essere prevenute.

