Juventus, Perin lancia una frase latina su Instagram: risposta velata a Thiago Motta?

"Ciascuno è artefice della propria sorte". Con questa frase, traduzione della celebre massima latina "Faber est suae quisque fortunae", il portiere della Juventus Mattia Perin ha attirato l’attenzione sui social, pubblicandola in una storia su Instagram. Il messaggio ha subito acceso i commenti dei tifosi, che lo hanno interpretato come una possibile frecciata nei confronti di Thiago Motta, ex allenatore bianconero.

L’ex tecnico, esonerato due settimane fa e sostituito da Igor Tudor, aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui aveva spiegato la sua versione sull’allontanamento. “Sicuramente sono deluso perché non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions”, aveva dichiarato. “Non sono d'accordo quando si parla di fallimento: eravamo a un punto dal quarto posto, che era l’obiettivo stagionale. Cambierei alcune scelte, ma chi dice che lo spogliatoio fosse contro di me è un bugiardo. È falso e inaccettabile”.

Motta aveva anche sottolineato come la squadra fosse nuova e penalizzata dagli infortuni: “Avevamo bisogno di più tempo e meno problemi fisici. Ma ciò che abbiamo seminato rimarrà”. Proprio questo passaggio, secondo molti tifosi, sarebbe stato indirettamente commentato da Perin con il suo post, interpretato come una difesa del gruppo e un messaggio implicito sul valore della responsabilità personale.

