Latina: Auto si schianta contro un albero e prende fuoco, muore giovane conducente

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2025, un tragico incidente stradale è avvenuto sulla via Litoranea, nei pressi di Borgo Sabotino, a Latina. Un giovane di 23 anni, residente a Latina, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua Mini Cooper, che è uscita di strada e si è schiantata contro un albero.

A seguito dell'impatto, l'auto ha preso fuoco con il conducente ancora all'interno. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso del giovane.

I carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale per gli accertamenti disposti dall'Autorità Giudiziaria, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro.

