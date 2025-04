Spotify aumenta il prezzo degli abbonamenti da giugno in Europa e America Latina

Spotify annuncia un aumento dei prezzi degli abbonamenti a partire da giugno. In Europa e America Latina il costo salirà di un euro, mentre negli Stati Uniti rimarrà invariato. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la decisione è legata alla volontà della piattaforma di streaming musicale di privilegiare la redditività, in un momento in cui le azioni sono in forte crescita.

Spotify non funziona oggi 16 aprile: problemi di accesso, riproduzione e connessione in tutta Italia

Spotify risulta down anche oggi, martedì 16 aprile, a soli due giorni dai precedenti disservizi. Migliaia di utenti in tutta Italia stanno segnalando problemi sia sull'app che tramite la piattaforma web del noto servizio di streaming musicale.

Spotify non funziona: disservizi in Italia il 14 aprile 2025

Lunedì 14 aprile 2025, Spotify ha registrato un'interruzione del servizio che ha interessato numerosi utenti in Italia.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: la colonna sonora è Spotify

Una tracklist che celebra la cultura skateLa colonna sonora di Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 è un omaggio alla cultura skate, unendo il passato e il presente della musica che ha accompagnato generazioni di giocatori.