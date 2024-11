Gianmarco Tamberi a Belve: il rapporto con il padre, il futuro e l’amore per il basket

Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, è stato ospite della seconda puntata di "Belve", il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda stasera, martedì 26 novembre 2024, su Rai 2. Durante l'intervista, Tamberi ha affrontato temi personali e professionali, offrendo uno spaccato sincero della sua vita e carriera.

Uno dei momenti più intensi dell'intervista ha riguardato il rapporto complesso con suo padre, che è stato anche il suo allenatore. Tamberi ha definito l'assenza di una relazione con il padre come "il fallimento più grande della mia vita". Ha descritto le rigide regole imposte dal genitore, sottolineando la differenza tra scegliere autonomamente e subire scelte altrui. "Un genitore deve aiutarti a prendere la strada giusta ma non obbligarti a scegliere quella strada. Io mi sono sentito in quel momento molto tradito dalla figura genitoriale", ha dichiarato l'atleta.

Tamberi ha anche condiviso riflessioni sul suo futuro, ammettendo di pensarci "ogni giorno". Ha rivelato una passione più forte per il basket rispetto al salto in alto, sport che ha praticato fino ai 17 anni. "Se avessi giocato ancora a basket sarei stato meno orgoglioso, ma più felice. Fare quello che ami fa la differenza", ha confessato. Ha aggiunto: "Non è così bello saltare un’asticella. Mi piace tuttora molto di più il basket. Ho dovuto fare quella scelta ma non amo quello che faccio".

L'intervista ha toccato anche l'esperienza alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove Tamberi ha affrontato gravi problemi di salute, tra cui coliche renali, che hanno compromesso la sua performance. "Ero a Parigi, sicuramente tra i favoriti. Mi sentivo forte", ha raccontato. "Ma quello che è successo è stato il momento più brutto, sia come dolore fisico che mentale, che d’animo".

Infine, Tamberi ha lanciato una frecciata al collega olimpionico Thomas Ceccon, in riferimento a un post condiviso da quest'ultimo. L'intervista ha offerto un ritratto completo dell'atleta, esplorando anche la sua lunga storia d'amore, il rapporto con gli amici e le ambizioni future.

