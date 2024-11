Una poltrona per due torna al cinema in versione restaurata

Il 9, 10 e 11 dicembre 2024, Adler Entertainment riporta nelle sale cinematografiche italiane "Una poltrona per due" ("Trading Places"), la celebre commedia diretta da John Landis nel 1983. Questa riedizione speciale offre al pubblico l'opportunità di rivivere le avventure di Eddie Murphy e Dan Aykroyd in una versione restaurata in 4K.

La trama ruota attorno a un truffatore squattrinato, Billy Ray Valentine (Eddie Murphy), e a un broker di successo, Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd). Le loro vite vengono scambiate per una scommessa tra due fratelli milionari, Mortimer e Randolph Duke (Don Ameche e Ralph Bellamy), dando vita a una serie di situazioni esilaranti e a una critica sociale pungente.

"Una poltrona per due" ha consolidato la sua posizione come classico delle festività natalizie in Italia, grazie anche alla tradizionale messa in onda su Italia 1 la vigilia di Natale. La riedizione in 4K promette di offrire una nuova esperienza visiva, rendendo omaggio a un film che ha segnato un'epoca.

