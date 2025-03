Carlo Verdone annuncia l'ultima stagione di 'Vita da Carlo' e il ritorno al cinema

Carlo Verdone ha annunciato che la quarta stagione di "Vita da Carlo" sarà l'ultima della serie televisiva, esprimendo il desiderio di tornare al cinema dopo una pausa di cinque anni.

Le riprese della quarta stagione sono già in corso e l'uscita è prevista per novembre 2025. Verdone ha sottolineato l'importanza della riapertura delle sale cinematografiche e il ritorno del pubblico, manifestando ottimismo sul futuro del cinema italiano.

La terza stagione di "Vita da Carlo" è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma ed è disponibile su Paramount+ dal 16 novembre 2024.

Il cast include Monica Guerritore, Stefania Rocca, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Maria Paiato e Stefano Ambrogi, con la partecipazione speciale di Ema Stokholma, Maccio Capatonda, Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari, Gianni Morandi, Nino D'Angelo, Serena Dandini, Roberto D'Agostino e Lucio Corsi.

La terza stagione ruota attorno alla proposta fatta a Verdone di diventare direttore artistico del Festival di Sanremo, offrendo una trama ricca di situazioni comiche e riflessioni sulla sua passione per la musica.

Verdone ha evidenziato le differenze tra la realizzazione di una serie TV e un film, sottolineando la maggiore libertà narrativa delle serie, ma esprimendo nostalgia per il cinema, considerato come una "partita di calcio che devi giocare in 90 minuti".

Il regista ha inoltre commentato positivamente il ritorno del pubblico nelle sale cinematografiche, auspicando che l'interesse crescente possa contribuire alla sopravvivenza dei cinema e alla produzione di nuovi film di qualità.

