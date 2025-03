Addio a Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano, scomparsa a 71 anni

Eleonora Giorgi è morta all'età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. L'attrice era ricoverata presso la clinica Paideia di Roma, dove si sottoponeva alla terapia del dolore.

Nata a Roma il 21 ottobre 1953, Giorgi ha iniziato la sua carriera cinematografica negli anni '70, diventando rapidamente un'icona del cinema italiano. Il suo esordio avvenne nel 1972 con una breve apparizione in "Roma" di Federico Fellini. Successivamente, interpretò ruoli da protagonista in film come "Storia di una monaca di clausura" e "Appassionata".

Negli anni '80, Giorgi consolidò il suo successo con la commedia "Borotalco" di Carlo Verdone, dove interpretò il ruolo di Nadia Vandelli, che le valse il David di Donatello e il Nastro d'Argento come migliore attrice protagonista. Partecipò anche a film come "Mani di velluto" e "Grand Hotel Excelsior", affiancando attori del calibro di Adriano Celentano e Renato Pozzetto.

Oltre al cinema, Eleonora Giorgi si dedicò alla televisione, prendendo parte a serie come "Lo zio d'America" e "I Cesaroni". Nel 2003, esordì alla regia con il film "Uomini & donne, amori & bugie".

Nel dicembre 2023, l'attrice annunciò pubblicamente la diagnosi di tumore al pancreas e condivise con il pubblico la sua lotta contro la malattia. Durante questo periodo, ha continuato a mostrarsi in pubblico, partecipando a programmi televisivi e interviste, mantenendo sempre un atteggiamento positivo e incoraggiando gli altri a vivere senza sprecare il proprio tempo.

Eleonora Giorgi lascia due figli: Andrea Rizzoli, nato dal matrimonio con l'editore Angelo Rizzoli, e Paolo Ciavarro, avuto dall'attore Massimo Ciavarro. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il cinema italiano e per tutti coloro che l'hanno amata e apprezzata nel corso della sua lunga carriera.

