Samuel Peron torna a Ballando con le Stelle, nuovo partner di Federica Pellegrini

Samuel Peron torna a "Ballando con le Stelle" come nuovo partner di Federica Pellegrini, sostituendo Angelo Madonia. La Rai ha annunciato il ritorno del celebre maestro di ballo, sottolineando la sua esperienza e il suo entusiasmo, elementi che contribuiranno a rendere l'edizione ancora più speciale.

Il rientro di Peron avviene dopo l'uscita di scena di Angelo Madonia, comunicata dalla Rai a seguito di divergenze professionali emerse durante il programma. Madonia, che era il partner di Federica Pellegrini, è stato recentemente coinvolto in un acceso confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli, episodio che ha attirato l'attenzione del pubblico.

Samuel Peron, figura storica del dance show di Rai 1, aveva partecipato a 18 edizioni prima di annunciare la sua intenzione di lasciare il programma per dedicarsi ad altri progetti. Il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dalla produzione, che ha espresso gioia nel riaverlo nella grande famiglia di "Ballando con le Stelle".

La prossima puntata vedrà quindi la nuova coppia formata da Federica Pellegrini e Samuel Peron esibirsi sulla pista da ballo, portando una ventata di novità e professionalità alla competizione. Il pubblico attende con curiosità le loro performance, confidando nell'alchimia tra la campionessa olimpica e il maestro di danza.

