Sanremo 2025: Cresce l'Attesa tra Indiscrezioni e Novità

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina e l'attesa cresce tra appassionati e addetti ai lavori. Oggi, 26 novembre, scade il termine per la presentazione delle proposte dei Big, lasciando al direttore artistico Carlo Conti pochi giorni per selezionare gli artisti che si esibiranno sul palco dell'Ariston dall'11 al 15 febbraio. L'annuncio ufficiale dei partecipanti è previsto per domenica 1° dicembre, durante l'edizione delle 13:30 del TG1. Conti ha anticipato che il numero dei Big in gara sarà superiore ai 24 inizialmente previsti, con la possibilità di arrivare a 26 o addirittura 28 artisti.

Il web è in fermento per le indiscrezioni sui possibili partecipanti. Tra i nomi più quotati emergono: Madame, Elodie, Olly (in coppia con Jvli?), Rocco Hunt, Alessandra Amoroso, Raf, Coma_Cose, Brunori Sas, Paola Turci, Noemi, Ermal Meta, Benji & Fede, Tommaso Paradiso, Sarah Toscano, Petit, Achille Lauro, Arisa, Blanco, Bresh, Clara, Emis Killa, Enrico Nigiotti, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Rkomi, Virginio, Tony Effe e Fedez.

Particolare attenzione è rivolta a Fedez e Tony Effe, protagonisti di un recente dissing mediatico. La loro eventuale partecipazione potrebbe attirare un pubblico giovane, mescolando musica e gossip. Tuttavia, né gli artisti né Conti hanno confermato o smentito la loro presenza.

Tra i veterani della musica italiana, Al Bano ha confermato di aver inviato due brani alla commissione selezionatrice, sebbene una reunion con Romina Power sembri improbabile. In lizza ci sarebbero anche Marcella Bella, Amedeo Minghi, Fausto Leali e Massimo Ranieri.

Sul fronte dei co-conduttori, il nome di Annalisa è tra i più accreditati. Dopo il terzo posto ottenuto lo scorso anno con "Sinceramente" e un anno di successi, potrebbe affiancare Conti in una delle serate del Festival.

Si vocifera anche di una possibile co-conduzione di Paola Cortellesi e Laura Pausini, che hanno già dimostrato affiatamento nel programma "Laura&Paola" del 2016. Entrambe reduci da un anno ricco di successi, potrebbero offrire un mix di ironia e performance canore.

L'unica presenza ufficialmente annunciata è quella di Alessandro Cattelan, già conduttore di Sanremo Giovani e del Dopofestival, che affiancherà Conti nella serata finale del sabato.

Una novità di quest'anno è la possibilità per i Big di duettare tra loro in una serata fuori gara, introdotta da Conti per evitare che l'aumento del numero dei partecipanti prolunghi eccessivamente le serate. Sul web già si specula su possibili accoppiate, come Fedez e Marcella Bella o Elodie con Al Bano.

Con l'annuncio ufficiale dei Big ormai imminente, l'attesa per il Festival di Sanremo 2025 continua a crescere, promettendo un'edizione ricca di sorprese e grandi emozioni.

