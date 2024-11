Ballando con le Stelle: Angelo Madonia lascia il cast per divergenze professionali

Angelo Madonia, maestro di ballo nel programma televisivo "Ballando con le Stelle", ha interrotto la sua partecipazione all'edizione in corso. La Rai ha comunicato ufficialmente la decisione, attribuendola a "divergenze professionali emerse nel corso del programma".

Madonia, che in questa stagione faceva coppia con l'ex nuotatrice Federica Pellegrini, ha avuto un acceso confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli durante la nona puntata. Dopo l'esibizione, Lucarelli ha commentato ironicamente: "Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia", riferendosi all'eliminazione della compagna di Madonia. Il ballerino ha replicato sottolineando che i progressi ottenuti erano frutto di un lavoro professionale e non di coincidenze. La discussione è proseguita con toni accesi, culminando nel rifiuto di Madonia di partecipare alle interviste post-puntata, gesto che ha portato alla rottura definitiva con la produzione.

La produzione ha ringraziato Madonia per il contributo offerto fino a quel momento e gli ha augurato il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo maestro che affiancherà Federica Pellegrini nelle prossime puntate sarà comunicato a breve.

Questo evento ha suscitato sorpresa tra il pubblico e gli appassionati del programma, considerando il percorso positivo della coppia Pellegrini-Madonia fino a quel momento. La loro esibizione nella settima puntata, ad esempio, aveva ricevuto elogi dalla giuria per i progressi mostrati.

Angelo Madonia, originario di Palermo, ha una lunga carriera nel mondo della danza. Ha iniziato a ballare all'età di 11 anni e ha partecipato a competizioni internazionali, esibendosi in teatri di tutto il mondo. Nel 2006 ha partecipato per la prima volta a "Ballando con le Stelle", classificandosi al secondo posto. Oltre alla carriera televisiva, Madonia è direttore tecnico in varie scuole di danza e giudice internazionale presso la Federazione Mondiale Danza Sportiva.

La sua relazione sentimentale con Sonia Bruganelli, nota produttrice televisiva, ha attirato l'attenzione dei media. La coppia ha ufficializzato la relazione nel settembre 2024, dopo essere stata avvistata insieme in diverse occasioni.

