Italia Coppa Davis: le lacrime di Berrettini

L'Italia ha conquistato la sua terza Coppa Davis, la seconda consecutiva, superando i Paesi Bassi con un netto 2-0 nella finale disputata a Malaga. Il trionfo è stato suggellato dalle prestazioni impeccabili di Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

Berrettini ha aperto le danze sconfiggendo Botic van de Zandschulp con un punteggio di 6-4, 6-2, dimostrando una forma ritrovata dopo un periodo segnato da infortuni. Il tennista romano, visibilmente emozionato, ha abbracciato Sinner al termine del match, lasciandosi andare alle lacrime di gioia. "È una vittoria sofferta, voluta, desiderata tanto. Un'emozione grandissima", ha dichiarato Berrettini alla Rai, sottolineando l'importanza di questo successo nella sua carriera.

Sinner, attuale numero uno del mondo, ha poi consolidato la vittoria italiana battendo Tallon Griekspoor 7-6(2), 6-2. Questo successo arriva al culmine di una stagione straordinaria per Sinner, che ha recentemente trionfato alle ATP Finals e ha conquistato due titoli del Grande Slam.

La squadra italiana, guidata dal capitano Filippo Volandri, ha dimostrato una coesione e una determinazione esemplari, confermandosi al vertice del tennis mondiale. Questo trionfo rappresenta un momento storico per il tennis italiano, che non vinceva due Coppe Davis consecutive dal 1976.

