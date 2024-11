Napoli-Roma 1-0: Lukaku decide, Conte riporta gli azzurri in vetta

Il Napoli di Antonio Conte ha superato la Roma per 1-0 allo Stadio Diego Armando Maradona, grazie a una rete di Romelu Lukaku al 54'. L'attaccante belga ha finalizzato un preciso assist di Giovanni Di Lorenzo, segnando contro la sua ex squadra.

La Roma, guidata dal neo-allenatore Claudio Ranieri, ha adottato un approccio difensivo, cercando di contenere le offensive partenopee. Nonostante alcune occasioni, tra cui un colpo di testa di Artem Dovbyk che ha colpito il legno, i giallorossi non sono riusciti a trovare il pareggio.

Con questa vittoria, il Napoli sale a 29 punti in classifica, mantenendo un vantaggio di un punto su Atalanta, Inter e Fiorentina. La squadra di Conte ha mostrato solidità difensiva e capacità di gestione del gioco, elementi chiave per il prosieguo della stagione.

La Roma, nonostante l'impegno e l'atteggiamento combattivo, non è riuscita a invertire la tendenza negativa. Ranieri dovrà lavorare per migliorare l'efficacia offensiva e la solidità difensiva della squadra nelle prossime partite.

Il match ha evidenziato l'importanza di Lukaku per il Napoli, con il belga che ha confermato la sua capacità di essere decisivo nei momenti chiave. La prestazione della squadra partenopea lascia ben sperare per il futuro, con l'obiettivo di mantenere la leadership in Serie A.

Torino-Monza 1-1: Djuric risponde a Masina, un punto a testa nella 13ª giornata di Serie A - Nella 13ª giornata di Serie A, Torino e Monza hanno pareggiato 1-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata, guidati da Paolo Vanoli, hanno raggiunto 15 punti, posizionandosi a metà classifica. Il Monza di Alessandro Nesta, con questo punto, sale a 9, agganciando il Lecce al penultimo posto, in attesa della sfida salvezza tra Venezia e Lecce.

Parma-Atalanta 1-3: Gasperini conquista la vetta con l'Inter nella 13ª giornata di Serie A - L'Atalanta ha trionfato 3-1 sul Parma nella 13ª giornata di Serie A, disputata allo stadio Ennio Tardini. Con questa vittoria, la squadra di Gian Piero Gasperini ha raggiunto l'Inter in vetta alla classifica con 28 punti, in attesa del match del Napoli contro la Roma.

Milan-Juventus Serie A: Dettagli del Match, Probabili Formazioni e Dove Guardarlo in TV - Oggi, sabato 23 novembre 2024, alle ore 18:00, lo stadio San Siro ospiterà il tanto atteso incontro tra Milan e Juventus, valido per la 13ª giornata di Serie A. Questo match rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, desiderose di consolidare le proprie ambizioni in campionato.