Italia trionfa in Coppa Davis 2024: battuta l’Olanda in finale 2-0

L'Italia ha conquistato la Coppa Davis 2024, trionfando per il secondo anno consecutivo. Nella finale disputata a Malaga il 24 novembre, gli azzurri hanno superato l'Olanda con un netto 2-0. Matteo Berrettini ha aperto le danze, sconfiggendo Botic van de Zandschulp con un convincente 6-4, 6-2. Successivamente, Jannik Sinner ha chiuso i conti battendo Tallon Griekspoor 7-6(2), 6-2. Questo successo rappresenta il terzo titolo nella storia della nazionale italiana in Coppa Davis, dopo le vittorie del 1976 e del 2023.

Nel primo singolare, Berrettini ha mostrato grande determinazione. Nonostante un inizio in salita con un break subito, l'azzurro ha rapidamente ritrovato il suo ritmo, sfruttando al meglio il servizio e imponendo il proprio gioco. Con 16 ace all'attivo, ha dominato gli scambi, chiudendo il primo set 6-4. Nel secondo parziale, Matteo ha continuato a dettare legge, ottenendo un break nel terzo game e consolidando il vantaggio fino al 6-2 finale.

Nel secondo singolare, Sinner ha affrontato un Griekspoor particolarmente solido al servizio. Il primo set è stato equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto i propri turni di battuta, portando il parziale al tie-break. Qui, Sinner ha mostrato la sua superiorità, aggiudicandosi il set 7-6(2). Nel secondo set, l'italiano ha aumentato l'intensità, ottenendo un break nel terzo game. Nonostante una breve reazione dell'olandese, Jannik ha mantenuto la calma, strappando nuovamente il servizio all'avversario e chiudendo il set 6-2, regalando all'Italia la vittoria finale.

Questo trionfo conferma l'Italia come una delle potenze del tennis mondiale, con una squadra che ha saputo combinare talento e determinazione per raggiungere il massimo risultato. La Coppa Davis 2024 si aggiunge così al palmarès azzurro, consolidando una tradizione tennistica di alto livello.

