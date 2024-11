Coppa Davis, Italia-Olanda: Sinner sfida Griekspoor nella finale, orari e dove vederla

Oggi, domenica 24 novembre 2024, l'Italia affronta l'Olanda nella finale della Coppa Davis, con l'obiettivo di conquistare il titolo per il secondo anno consecutivo. Il match si svolge a Malaga, Spagna, presso il Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Il programma della giornata prevede l'inizio alle ore 16:00 con il primo singolare tra i numeri due delle rispettive squadre. A seguire, Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, sfiderà Tallon Griekspoor, numero 40 del ranking ATP. I due si sono già incontrati cinque volte, con Sinner sempre vittorioso. L'ultimo confronto risale ai quarti di finale della Coppa Davis 2023, dove l'italiano si impose con un netto 7-6, 6-1.

L'Italia è giunta in finale dopo aver superato l'Argentina nei quarti, grazie anche al doppio decisivo vinto dalla coppia Sinner-Berrettini, e l'Australia in semifinale con un secco 2-0. La squadra, guidata dal capitano Filippo Volandri, punta a replicare il successo dello scorso anno e a portare a casa il terzo titolo nella storia della competizione.

La finale sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 e Sky Sport Uno. Gli appassionati potranno seguirla anche in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

Per ulteriori dettagli sulla programmazione e gli orari, è possibile consultare il sito ufficiale della Coppa Davis.

