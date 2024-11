Coppa Davis 2024: Italia in finale contro l'Olanda, montepremi milionario in palio

Oggi l'Italia del tennis affronta un appuntamento storico: la finale di Coppa Davis contro i Paesi Bassi, con l'obiettivo di conquistare il secondo titolo consecutivo. A Málaga, gli azzurri, guidati dal capitano Filippo Volandri, hanno raggiunto l'atto conclusivo del torneo superando in rimonta l'Argentina, grazie al decisivo doppio formato da Jannik Sinner e Matteo Berrettini, e dominando l'Australia con un netto 2-0.

Oltre al prestigio sportivo, la finale offre un significativo incentivo economico. Il montepremi complessivo della Coppa Davis 2024 ammonta a 7,5 milioni di dollari, leggermente inferiore rispetto agli 8,4 milioni dell'anno precedente. Tuttavia, la quota destinata alla squadra vincitrice è aumentata, raggiungendo 2.678.571 dollari (circa 2,4 milioni di euro), da suddividere tra i membri del team. La finalista riceverà 1.607.143 dollari (circa 1,44 milioni di euro). Le squadre eliminate in semifinale otterranno 1.071.429 dollari (circa 960.000 euro), mentre quelle uscite ai quarti di finale si aggiudicheranno 535.714 dollari (circa 480.000 euro).

La Coppa Davis, giunta alla sua 112ª edizione, rappresenta uno degli eventi più prestigiosi nel panorama tennistico internazionale. L'Italia, detentrice del titolo, punta a replicare il successo dello scorso anno, affidandosi al talento di Sinner, attuale numero uno al mondo, e al supporto di giocatori come Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. La finale si disputerà al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Málaga, con inizio previsto alle ore 16:00.

I tifosi italiani possono seguire l'evento in diretta su Rai e Sky, che trasmetteranno l'incontro sia in televisione sia in streaming sulle rispettive piattaforme digitali.

Italia-Olanda, finale Coppa Davis 2024: orari, programma e dove seguirla - Oggi, domenica 24 novembre 2024, l'Italia affronta l'Olanda nella finale della Coppa Davis, con l'obiettivo di confermare il titolo conquistato lo scorso anno. La sfida si terrà al Palacio de Deportes Martín Carpena di Málaga, con inizio alle ore 16:00.

Berrettini supera Kokkinakis e porta l'Italia in finale di Coppa Davis - Matteo Berrettini ha conquistato il punto decisivo nella semifinale di Coppa Davis tra Italia e Australia, battendo Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-7(6), 6-3, 7-5. Il match si è svolto sabato 23 novembre 2024 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Málaga, in Spagna.

Coppa Davis: Sinner supera De Minaur, Italia in finale contro l'Olanda - Nella semifinale di Coppa Davis disputata oggi, 23 novembre 2024, a Malaga, l'Italia ha conquistato l'accesso alla finale grazie alle vittorie nei singolari di Matteo Berrettini e Jannik Sinner contro l'Australia.Nel primo incontro, Berrettini ha affrontato Thanasi Kokkinakis.