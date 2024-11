F1 2024: Ferrari accorcia le distanze dalla McLaren nel Mondiale Costruttori

Il Gran Premio di Las Vegas ha portato buone notizie per la Ferrari, che ha ridotto il distacco dalla McLaren nella classifica del Mondiale Costruttori. Carlos Sainz ha ottenuto il terzo posto, mentre Charles Leclerc ha chiuso quarto, contribuendo a un totale di 27 punti per la Scuderia.

Al contrario, la McLaren ha raccolto 15 punti, con Lando Norris sesto e Oscar Piastri settimo. Di conseguenza, la Ferrari ha raggiunto quota 584 punti, riducendo il gap a 24 lunghezze dalla McLaren, che ne ha 608. La Red Bull, terza, è distante 53 punti dalla vetta.

Con due gare ancora da disputare, in Qatar e ad Abu Dhabi, la lotta per il titolo Costruttori rimane aperta. Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha dichiarato: "Abbiamo recuperato 12 punti sulla McLaren nel mondiale costruttori, ora siamo staccati di 24 con due weekend davanti, sono due volte 12 punti da prendere. Concentriamoci sulla prossima gara e vediamo cosa riusciremo a fare".

