Piastri domina GP Bahrain con la McLaren, Ferrari fuori dal podio

Oscar Piastri conquista il Gran Premio del Bahrain, quarto round del Mondiale di Formula 1 2025, firmando la sua seconda vittoria stagionale e la quarta in carriera. Il pilota australiano della McLaren parte dalla pole position e mantiene il comando fino al traguardo. Sul podio anche George Russell con la Mercedes in seconda posizione e Lando Norris, terzo con l’altra McLaren.

Fuori dalla top 3 la Ferrari, con Charles Leclerc quarto davanti a Lewis Hamilton, quinto. La gara si movimenta al 32° giro per l’ingresso della safety car, che congela la corsa per quattro tornate. Piastri, che stava conducendo indisturbato, vede annullato il vantaggio accumulato. I team approfittano per le soste: Leclerc rientra terzo, ma Ferrari opta per le gomme dure. Stessa scelta per Hamilton, che protesta via radio. McLaren e Russell puntano invece su mescole medie e morbide.

Alla ripartenza, Piastri ristabilisce subito il gap, distanziando Russell di oltre due secondi in pochi giri. Leclerc resiste fino al 49° giro agli attacchi di Norris, poi capitola al 53° passaggio. Piastri gestisce il finale e taglia il traguardo da leader. Russell chiude secondo, nonostante qualche problema sulla sua Mercedes.

Potrebbe interessarti anche:

Pole di Piastri con McLaren nel Gp del Bahrain, Leclerc terzo con Ferrari e Hamilton solo nono

Formula 1, GP del Bahrain 2025: oggi le qualifiche, McLaren in testa nelle libere

Formula 1, GP Bahrain 2025: orari, diretta TV e streaming delle prove libere