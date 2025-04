Ferrari e Hamilton inseguono il podio a Gedda tra ricordi dolci e amari

La Ferrari torna in pista per il GP dell'Arabia Saudita domenica 20 aprile, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton a caccia di un podio sinora solo sfiorato in stagione, fatta eccezione per la sprint in Cina vinta dall'inglese. In Bahrain, la scuderia di Maranello ha mostrato segnali di crescita nel passo gara e nella strategia, chiudendo con Leclerc quarto e Hamilton quinto, ma restando distanti dalle McLaren e superati anche dalla Mercedes. Le condizioni del circuito cittadino di Gedda potrebbero però offrire un’occasione più favorevole.

Nei cinque GP disputati in Arabia Saudita, la Ferrari ha brillato davvero solo nel 2022, quando Leclerc sfiorò la vittoria al termine di un duello spettacolare con Max Verstappen, poi vincitore. Anche Carlos Sainz e Sergio Perez diedero spettacolo con sorpassi serrati, e il team italiano ottenne un doppio podio, pur non centrando la vittoria. Quello resta l’ultimo podio ferrarista a Gedda, replicato parzialmente nel 2024 con Leclerc terzo, ma lontano dalle Red Bull.

Più opachi i risultati degli altri anni: settimo posto per Leclerc nel 2021 e nel 2023, segno di una competitività mai costante sul tracciato saudita. Per Hamilton, Gedda è legata al trionfo del 2021 in Mercedes durante il duello mondiale con Verstappen, prima della controversa resa ad Abu Dhabi che consegnò il titolo all’olandese.

