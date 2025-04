Verstappen in pole nel GP d'Arabia Saudita, Leclerc quarto con una Ferrari in difficoltà

Max Verstappen conquista una sorprendente pole position nel GP dell'Arabia Saudita con un tempo record di 1'27"294, portando la sua Red Bull davanti a tutti. L’olandese partirà affiancato in prima fila da Oscar Piastri, secondo su McLaren, beffato all’ultimo tentativo. Terzo posto per George Russell con la Mercedes.

Ancora una seconda fila per Charles Leclerc, quarto con una Ferrari che continua a non convincere. In terza fila Kimi Antonelli con l’altra Mercedes e Carlos Sainz, finalmente competitivo con la Williams. Settimo tempo per Lewis Hamilton, che scatterà dietro al pilota che ha preso il suo posto a Maranello.

Ennesima delusione per Lando Norris, finito a muro dopo pochi minuti del Q3 senza completare un giro: partirà decimo. Completano la top ten Yuki Tsunoda (ottavo con Red Bull) e Pierre Gasly (nono con Alpine).

Griglia di partenza – GP Arabia Saudita:

Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Yuki Tsunoda (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Lando Norris (McLaren) Alexander Albon (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Jack Doohan (Alpine) Nico Hulkenberg (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Sauber)

