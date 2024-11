Grande Fratello 2024: Clayton Norcross eliminato, nuove nomination e tensioni in Casa

Nella quattordicesima puntata del Grande Fratello 2024, andata in onda sabato 23 novembre su Canale 5, Clayton Norcross è stato eliminato dal reality show condotto da Alfonso Signorini. L'attore, noto per il ruolo di Thorne in "Beautiful", era in nomination insieme ad Amanda Lecciso, Alfonso D'Apice, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Il pubblico ha deciso di far proseguire l'avventura agli altri concorrenti, decretando l'uscita di Norcross.

La serata ha riservato momenti di grande intensità emotiva. Jessica Morlacchi ha confessato i suoi sentimenti per Luca Calvani, nonostante sia consapevole che l'attore sia felicemente impegnato da otto anni con il compagno Alessandro Franchini. Jessica ha descritto il suo sentimento come "un amore impossibile", sottolineando la purezza delle sue emozioni.

In un'altra dinamica della Casa, cinque concorrenti sono stati trasferiti nel tugurio: Alfonso D'Apice, Mariavittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato, Yulia Bruschi e Javier Martinez. Questa separazione rappresenta una nuova sfida per le relazioni all'interno del gioco, in particolare per il triangolo amoroso tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. Federica, infatti, ha mostrato un riavvicinamento al suo ex fidanzato storico, complicando ulteriormente le dinamiche tra i tre.

La puntata ha visto anche un confronto acceso tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Lorenzo ha colto l'occasione per aprirsi sul suo passato, spiegando le difficoltà personali che hanno influenzato alcuni suoi comportamenti recenti, spesso criticati sui social. Questo momento di vulnerabilità ha offerto al pubblico una nuova prospettiva sul concorrente.

Le nuove nomination hanno portato al televoto Amanda Lecciso, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefano Tediosi. Sarà ora il pubblico a decidere chi salvare, influenzando così le prossime dinamiche all'interno della Casa.

