Chi è Helena Prestes seconda al Grande Fratello: oggi ospite a Verissimo

Helena Prestes, modella brasiliana di 34 anni, sarà ospite oggi, domenica 6 aprile, a Verissimo per raccontare la sua esperienza al Grande Fratello, dove si è classificata seconda. Nata a San Paolo nel 1990 in un quartiere difficile, ha abbandonato presto la casa e la famiglia per dedicarsi allo sport e al lavoro. Inizia a giocare a basket e a lavorare come commessa, ma a 16 anni intraprende la carriera da modella per sostenere economicamente la madre e le sorelle. Il lavoro la porta a viaggiare e a trasferirsi a Milano, dove si stabilisce.

Nel 2022 partecipa a Pechino Express insieme a Nikita Pelizon, classificandosi terza. L’anno successivo diventa una delle protagoniste de L’Isola dei Famosi, raccontando pubblicamente la sua difficile infanzia, segnata dalla violenza domestica e da un rapporto complicato con la madre.

In ambito sentimentale, ha avuto una breve relazione con Antonino Spinalbese, seguita da un legame con il modello Carlo Motta. Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, la storia con Motta termina. Nel reality, si avvicina sentimentalmente a Javier Martinez e ha momenti di particolare intesa anche con Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma.

Durante il programma, finisce al centro delle polemiche per uno scontro acceso con Jessica Morlacchi, culminato nel tentativo di aggredirla con un bollitore d’acqua bollente. Viene eliminata, ma rientra in gioco grazie a un ripescaggio. Nonostante le controversie, arriva in finale e conquista il secondo posto, proprio dietro Jessica Morlacchi.

