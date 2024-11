Grande Fratello: Lorenzo Spolverato si confessa, polemiche e sostegno in diretta

Nelle ultime settimane, Lorenzo Spolverato è stato al centro dell'attenzione al Grande Fratello, sia per la sua relazione con Shaila Gatta, definita "la coppia" di questa edizione, sia per comportamenti e conflitti che hanno rivelato un lato aggressivo del suo carattere. Personalità come Fulvio Collovati e Anna Pettinelli hanno espresso giudizi negativi su di lui durante la trasmissione "Pomeriggio Cinque" condotta da Myrta Merlino. Anche sui social media, numerosi utenti hanno richiesto l'eliminazione di Spolverato dal programma.

Durante la puntata del 23 novembre su Canale 5, Alfonso Signorini ha affrontato la questione, dichiarando: "Dicono che lui sia irruente e che non rispetti le donne. Voglio approfondire l’argomento con lui, anche perché lunedì sarà la giornata contro la violenza sulle donne. Vorrei capire con lui dove nasce questa aggressività e se lo riconosce". Successivamente, ha mostrato a Lorenzo alcuni filmati di sue discussioni accese e gli ha ricordato frasi pronunciate nella Casa, come: "Hai una fisicità che si vuole imporre in un confronto, anche in modo sgradevole. [...] A Shaila hai anche detto: 'io fuori sono un animale. Se fossi fuori, inizierei a insultarti'".

Lorenzo ha riconosciuto la sua aggressività, spiegando: "Sì, faccio un piccolo preambolo non per vittimismo ma per correttezza. Chiedo già scusa per i miei atteggiamenti. Questa mia aggressività da dove nasce? Sto cercando di controllarla. Non arrivo mai oltre. Anche per la passione, quando mi diverto con una donna sono troppo aggressivo. Quando lo faccio è come se io mi tirassi dei pugni da solo. Vorrei subito chiedere scusa, mi pento fortemente".

Alla domanda di Signorini sull'origine di questi scatti d'ira, Lorenzo ha risposto: "Sicuramente il quartiere in cui sono nato, lì c’erano tante urla, grida, si picchiavano. Già da lì vedevo questo. Poi, salendo più a casa, la mamma era preoccupata. È come se io pensassi che quell’atteggiamento lì fosse giusto. A scuola? Il quartiere non era facile, frequentavamo persone che mettevano all’angolo mia sorella e io reagivo male. Volevo difenderla ma non ce la facevo e c’erano persone che si approfittavano di me".

Signorini ha chiesto ulteriori dettagli, e Lorenzo ha rivelato: "Mi obbligavano a fare cose per conto loro, cose brutte come picchiare o rubare al posto loro". Ha poi aggiunto: "Non picchierei mai una donna. Comunque sì, Alfonso. Venivo costantemente schiacciato, anche nel mondo del lavoro e della moda è stato così. Ci sono stati dei comportamenti tipo 'ti metto i piedi in testa e devi stare zitto'. Quindi poi ho dovuto trovare il coraggio di far capire al mondo chi fossi, ma nel modo sbagliato".

Signorini ha concluso dicendo: "Il GF non è una clinica e neanche un tribunale, per cui ci sono strumenti fuori da qua facendoti aiutare. C’è un’intervista che tua madre ha rilasciato a Di Più in cui diceva che a 15 anni ti chiudevi in casa e non si è mai saputo cosa ti sia accaduto". Lorenzo, visibilmente commosso, non ha aggiunto altro. Beatrice Luzzi ha commentato: "Per sollevare Lorenzo da questo strumento drammatico, vorrei dargli uno strumento: se tu pensi che in quella Casa hai una responsabilità sociale. [...] Ho trovato molto grave che in Spagna hai preso cose senza dirlo, tu rappresentavi il nostro Paese". Lorenzo ha replicato: "Loro sanno che ci siamo scambiati i vestiti, come alla fine di questa esperienza mi piace fare. Non ho rubato niente". Cesara Buonamici ha apprezzato le scuse di Lorenzo, mentre Signorini ha ringraziato per il coraggio mostrato nel condividere i suoi "fantasmi". Anche Shaila ha espresso il suo sostegno: "Bravo, bravo, stai tranquillo".

Sui social media, tuttavia, molti utenti hanno espresso scetticismo riguardo alla sincerità di Lorenzo, con commenti come: "Storia fatta ad arte, chi ci crede?".

