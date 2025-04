Video Grande Fratello Albania: concorrente arrestato in diretta dopo un pugno a un coinquilino

Tensione altissima durante una puntata in diretta del Grande Fratello VIP Albania, dove il concorrente Jozefin Marku è stato arrestato dopo aver colpito con un pugno il coinquilino Gjesti, facendolo cadere a terra. L’aggressione, avvenuta davanti alle telecamere, ha generato scalpore e si è diffusa rapidamente sui social.

La produzione, tramite un comunicato diffuso online, ha condannato l'accaduto definendolo "intollerabile" e contrario ai valori del programma: "Top Channel considera senza precedenti e intollerabile la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti". Nello stesso messaggio si sottolinea che l’evento non era prevedibile né organizzato in alcun modo.

Gjesti è stato subito trasportato in ospedale per controlli medici. Le sue condizioni sono stabili e sotto osservazione. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, portando via Marku e avviando le procedure legali del caso.

Top Channel ha ribadito la totale estraneità e condanna dell’episodio, aggiungendo che saranno presi provvedimenti immediati con il supporto dei legali. La rete ha chiesto scusa al pubblico, ai partner e alle istituzioni, dichiarando che episodi di violenza non saranno mai tollerati all’interno del programma.

Quando devi abbandonare la casa in un Reality reale, e non la prendi benissimo ???? #GrandeFratello #Albania pic.twitter.com/MLw1lV30yt — Fonte Attendibile (@FAttendibile) April 14, 2025

