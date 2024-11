Campi Salentina, Nicolò Cavalera: Militare di 24 anni perde la vita in un incidente stradale nel Leccese

Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Nicolò Cavalera, un militare 24enne dell’Esercito italiano, avvenuto poco dopo le 4 del mattino di oggi, domenica 24 novembre, sulla provinciale 4 che collega Campi Salentina a Squinzano, in provincia di Lecce.

Il giovane, originario di Leverano e attualmente in licenza dal suo servizio nel Nord Italia, viaggiava da solo a bordo di una Mercedes Classe A. Secondo quanto riportato, è stato il sistema di sicurezza dell’auto a inviare l’allarme al centro di assistenza, che ha immediatamente allertato il 118.

All’arrivo dei soccorsi, però, per il conducente non c’era più nulla da fare. L’auto, uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata violentemente contro un albero d’ulivo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Veglie sono intervenuti per liberare il corpo del giovane rimasto incastrato tra le lamiere, ma nonostante i loro sforzi, il militare era già deceduto.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono affidate ai carabinieri delle stazioni di Guagnano, Veglie e Campi Salentina.

