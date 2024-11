Italia-Olanda, finale Coppa Davis 2024: orari, programma e dove seguirla

Oggi, domenica 24 novembre 2024, l'Italia affronta l'Olanda nella finale della Coppa Davis, con l'obiettivo di confermare il titolo conquistato lo scorso anno. La sfida si terrà al Palacio de Deportes Martín Carpena di Málaga, con inizio alle ore 16:00.

Il capitano azzurro, Filippo Volandri, ha convocato Jannik Sinner, numero 1 del mondo, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L'Olanda, guidata da Paul Haarhuis, schiera Tallon Griekspoor, numero 40 ATP, Botic van de Zandschulp, numero 80, Jesper de Jong e il doppista Wesley Koolhof.

Il programma della finale prevede due singolari seguiti, in caso di parità, da un doppio decisivo. Nel primo singolare, Matteo Berrettini affronterà Botic van de Zandschulp, con un bilancio favorevole di 4-0 nei precedenti incontri. A seguire, Jannik Sinner sfiderà Tallon Griekspoor, contro il quale vanta un record di 5-0. In caso di necessità, il doppio vedrà impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori per l'Italia, mentre l'Olanda potrebbe schierare Wesley Koolhof e Botic van de Zandschulp.

I precedenti tra le due nazionali vedono l'Italia in netto vantaggio, con 9 vittorie su 10 incontri. L'unica sconfitta risale al 1923. L'ultimo confronto diretto si è svolto a settembre 2024 durante la fase a gironi a Bologna, con vittoria degli azzurri per 2-1.

La finale sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 e Sky Sport Uno, con streaming disponibile su RaiPlay, Sky Go e NOW. Gli appassionati potranno seguire l'evento anche attraverso aggiornamenti in tempo reale su diverse piattaforme online.

L'Italia punta a conquistare la terza Coppa Davis della sua storia, dopo i successi del 1976 e del 2023. L'Olanda, invece, cerca il primo trionfo in questa competizione. La sfida promette emozioni e spettacolo, con entrambe le squadre determinate a scrivere una nuova pagina nella storia del tennis.

Berrettini supera Kokkinakis e porta l'Italia in finale di Coppa Davis - Matteo Berrettini ha conquistato il punto decisivo nella semifinale di Coppa Davis tra Italia e Australia, battendo Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-7(6), 6-3, 7-5. Il match si è svolto sabato 23 novembre 2024 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Málaga, in Spagna.

Coppa Davis: Sinner supera De Minaur, Italia in finale contro l'Olanda - Nella semifinale di Coppa Davis disputata oggi, 23 novembre 2024, a Malaga, l'Italia ha conquistato l'accesso alla finale grazie alle vittorie nei singolari di Matteo Berrettini e Jannik Sinner contro l'Australia.Nel primo incontro, Berrettini ha affrontato Thanasi Kokkinakis.

Coppa Davis: Berrettini vince su Kokkinakis, Italia in vantaggio 1-0 contro l'Australia - Matteo Berrettini ha portato l'Italia in vantaggio nella semifinale di Coppa Davis contro l'Australia, superando Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-7(5), 6-3, 7-5. Nonostante un inizio difficile, con la perdita del primo set al tie-break dopo aver mancato tre set point, Berrettini ha reagito nel secondo set, pareggiando il conto con un 6-3.