Berrettini supera Kokkinakis e porta l'Italia in finale di Coppa Davis

Matteo Berrettini ha conquistato il punto decisivo nella semifinale di Coppa Davis tra Italia e Australia, battendo Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-7(6), 6-3, 7-5. Il match si è svolto sabato 23 novembre 2024 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Málaga, in Spagna.

Il primo set è stato equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto il servizio fino al tie-break. Kokkinakis ha avuto la meglio, vincendo 7-6(6). Nel secondo set, Berrettini ha reagito, imponendo il suo gioco e chiudendo 6-3. Il terzo set è stato decisivo: sul 5-5, Berrettini ha realizzato un break fondamentale, grazie a un colpo di dritto incrociato con taglio in 'chop' che ha sorpreso Kokkinakis. Questo ha permesso all'azzurro di servire per il match, vincendo 7-5.

Con questa vittoria, l'Italia ha ottenuto il passaggio alla finale di Coppa Davis, dove affronterà i Paesi Bassi. La finale è in programma domenica 24 novembre 2024 alle ore 16:00. Jannik Sinner, numero uno del mondo, ha contribuito al successo azzurro con una vittoria in singolare e una in doppio, dimostrando ancora una volta il suo valore in competizioni a squadre.

La squadra italiana, capitanata da Filippo Volandri, ha mostrato una grande coesione e determinazione nel corso del torneo, puntando a conquistare la seconda Coppa Davis consecutiva. La finale contro i Paesi Bassi rappresenta un'opportunità storica per l'Italia di consolidare la propria posizione nel tennis mondiale.

