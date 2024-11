Coppa Davis: Sinner supera De Minaur, Italia in finale contro l'Olanda

Nella semifinale di Coppa Davis disputata oggi, 23 novembre 2024, a Malaga, l'Italia ha conquistato l'accesso alla finale grazie alle vittorie nei singolari di Matteo Berrettini e Jannik Sinner contro l'Australia.

Nel primo incontro, Berrettini ha affrontato Thanasi Kokkinakis. Dopo aver perso il primo set al tie-break per 7-6, nonostante tre set point a favore, l'italiano ha reagito nel secondo set, imponendosi per 6-3. Nel terzo e decisivo set, Berrettini ha mantenuto solidità al servizio e, sul 5-5, ha ottenuto un break cruciale. Ha poi chiuso il match con un 7-5, completando la rimonta in 2 ore e 43 minuti.

Successivamente, Jannik Sinner, numero uno al mondo, ha sfidato Alex De Minaur. Sinner ha iniziato con determinazione, mantenendo il servizio nel game d'apertura e ottenendo un break nel secondo gioco. De Minaur ha risposto con un contro-break, riportando il punteggio in parità sul 2-2. Tuttavia, Sinner ha ripreso il controllo, ottenendo un nuovo break nel sesto game e chiudendo il primo set per 6-3.

Nel secondo set, entrambi i giocatori hanno mantenuto i propri turni di servizio fino al 4-4. Nel nono game, Sinner ha alzato il livello del gioco, conquistando un break decisivo. Ha poi servito per il match, chiudendo il set per 6-4 e assicurando all'Italia la vittoria per 2-0 nella semifinale.

Con questo successo, l'Italia accede alla finale di Coppa Davis, in programma domani alle 16:00 a Malaga, dove affronterà i Paesi Bassi. Gli azzurri cercheranno di conquistare il secondo titolo consecutivo e il terzo nella storia della competizione.

