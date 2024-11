Andy Murray diventa il nuovo allenatore di Novak Djokovic dopo il ritiro

Murray, ritiratosi dal tennis professionistico dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, è stato nominato nuovo allenatore di Novak Djokovic. L'annuncio è stato dato dal tennista serbo attraverso i suoi canali social, esprimendo entusiasmo per questa collaborazione con il suo storico rivale. Murray, 37 anni come Djokovic, ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di unirmi al team di Novak durante la off season, aiutandolo a prepararsi per gli Australian Open. Non vedo l'ora di trascorrere del tempo dalla stessa parte del campo con Novak, aiutandolo a raggiungere i suoi obiettivi".

La collaborazione tra i due campioni inizierà durante la preparazione per gli Australian Open, con l'obiettivo di estendersi per l'intera stagione 2025. Djokovic, attualmente settimo nel ranking mondiale, mira a conquistare l'undicesimo titolo agli Australian Open, che inizieranno il 12 gennaio.

Questa partnership segna una svolta significativa nel mondo del tennis, unendo due ex rivali in una nuova dinamica di collaborazione. Murray, tre volte vincitore di tornei del Grande Slam e due volte medaglia d'oro olimpica, porta con sé una vasta esperienza che potrebbe rivelarsi determinante per le future performance di Djokovic.

La notizia ha suscitato grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori, curiosi di vedere come questa inedita collaborazione influenzerà il gioco di Djokovic e l'andamento della prossima stagione tennistica. Con l'unione delle loro competenze e della loro esperienza, l'attesa per i prossimi tornei è ora ancora più alta.

Novak Djokovic si ritira dalle ATP Finals di Torino a causa di un infortunio - Novak Djokovic ha annunciato oggi il suo ritiro dalle ATP Finals di Torino, in programma dal 10 al 17 novembre 2024. Il tennista serbo, campione in carica dopo la vittoria su Jannik Sinner nella finale dello scorso anno, ha comunicato la decisione tramite una storia su Instagram: "È un onore qualificarsi per le ATP Finals, non vedevo l'ora di essere lì, ma a causa di un perdurante infortunio non giocherò la prossima settimana.

Djokovic e il sostegno della moglie Jelena: il campione del popolo - Novak Djokovic ha recentemente deciso di non partecipare al Masters 1000 di Parigi-Bercy, rinunciando così a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Questa scelta ha alimentato numerose speculazioni sul futuro del tennista serbo, soprattutto considerando i suoi 37 anni e i problemi fisici che ha dovuto affrontare negli ultimi anni.

Djokovic vince contro Nadal al Six Kings Slam e si aggiudica il terzo posto - Novak Djokovic ha battuto Rafael Nadal in quella che è stata l'ultima sfida tra i due leggendari tennisti, chiudendo al terzo posto il Six Kings Slam, evento esibizione tenutosi a Riyad, Arabia Saudita. Il match, che ha segnato la fine di una delle rivalità più iconiche della storia dello sport, ha visto il serbo imporsi in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-5), al termine di un'ora e mezza di gioco.